Mi zajlik a mosonmagyaróvári kézilabdacsapatnál?

„We are the Champions”, azaz „Mi vagyunk a bajnokok” – zengett tavaly május végén az ismert sláger a mosonmagyaróvári Wittmann Park&Bistrónál, ahol hatalmas ünneplést csapott a történelmi bronzérmet követően a helyi női kézilabdacsapat. Gyurka János vezetésével a 2023–2024-es idény során legyőzték a győrieket és a debrecenieket is, a tréner szerint az értékteremtés volt a céljuk, amit sikerült teljesíteni.

JELENTŐS ÁTALAKULÁS ÉS DÖCÖGŐS RAJT

Az előző évad kulcsemberei közül 2024 nyarán többen is távoztak, a válogatottal olimpián szereplő Szemerey Zsófi és Pásztor Noémi sem a kisalföldieknél kezdte meg a felkészülést.

„A pótlásuk nehéz feladat, hiszen egy jól bevált, működő rendszerből léptek ki, amelybe most olyan kézilabdázókat kell beépíteni, akik még nem ismerik ezt” – mondta még az elmúlt nyáron Gyurka a Nemzeti Sportnak. A vezetőedzőnek igaza lett, ráadásul az első három kör sorsolása sem könnyítette meg a helyzetüket, az aranyra hajtó győriektől és a címvédő ferencvárosiaktól is kikaptak, ami nem akkora meglepetés, mint a székesfehérváriak otthonában elszenvedett 32–29-es vereség.

ANKÉT, ÚJ ELNÖK ÉS SZOKATLAN JELENETEK

Szeptember 30-án szurkolói egyeztetést tartottak, amelyen a drukkerek mellett többek között a klub akkori elnöke, Guntram Thurnher, két elnökségi tag (Tibori-Pál Levente és Iváncsics János) a város új polgármestere, Szabó Miklós is részt vett. A közönség nyílt kommunikációt várt, az MKC viszont jelezte, személyi kérdésekre továbbra sem reagál a nyilvánosság előtt, azokat házon belül kívánja rendezni. Közben a csapat hektikusan szerepelt a bajnokságban, Gyurka lapunknak arról beszélt, hogy talán még mindig érezni lehet a problémákat, bár már akaratban és az edzés bizonyos időszakaiban látható, hogy leküzdik saját magukat. November 11-én aztán küldöttgyűlést hívtak össze, ugyanis a kilenctagú elnökség és Thurnher elnök is benyújtotta a lemondását. Utóbbi tisztségre a küldöttség egyhangú döntéssel a klub addigi kommunikációs vezetőjét, nyártól operatív igazgatóját, Horváth Pétert választotta, ugyanakkor lett volna egy másik jelölt is. Horváth jelezte:

„Kötelességünk megvédeni az itt dolgozókat. Nem kerülhet a mosonmagyaróvári kézilabdázás többet ilyen helyzetbe, mert ennél sokkal többet érdemel.”

Az MKC két nappal az új vezető és az elnökség megválasztását követően fontos bajnokit játszott hazai környezetben a debreceniek ellen. A meccsnap délelőttjén Szabó polgármester és a két korábbi elnökségi tag (Tibori-Pál Levente és Póda Péter) közös közleményben jelezték, nem fogadják el a küldöttgyűlésen született döntéseket.

Órákkal később a pályán is szokatlan események történtek. A középkezdés után a mosonmagyaróvári kezdőcsapat tagjai a B-közép felé fordultak összekapaszkodva, így tettek a kispadon lévők is, köztük Gyurka vezetőedzővel. A lelátó népe az új vezetés távozását követelte, miközben éltették a trénert. A szürreális jelenetek két percig tartottak, a meglepődött debreceniek ezalatt két gólt is dobtak, végül éppen ennyivel nyertek.

Horváth Péter később reagált a sajtóközleményre, amely szerint Szabóék jelöltjét a küldöttség korábban sohasem látta sem Mosonmagyaróváron, sem a klubnál. Horváth november 26-án, azaz 15 nappal megválasztását követően lemondott, utódja Gáspár Botond lett, aki az új elnök megválasztásáig megbízottként látja el feladatát.

BÜNTET A SZÖVETSÉG, GYŐZ A CSAPAT

Január 3-án közösségi oldalán a csapat nevében bocsánatot kért a DVSC elleni demonstrációért Tóth Eszter, az MKC irányító-balálövője és kapitánya:

„Nem ismétlődhet meg hasonló eset a jövőben, hiszen a sport szeretete és a tisztességes verseny az, ami igazán fontos számunkra.”

A szövetség etikai és fegyelmi bizottsága január elején hozta meg döntését a történtekkel kapcsolatban. A debreceniek elleni komplett kezdőt, a vezetőedzőt és a másodedzőt február 10-ig eltiltották, emellett pénzbüntetést is kiszabtak.

Ehhez képest január 9-én az MTK otthonában nyolc (!) játékossal győztek, a Magyar Kupában a debrecenieket bravúrral búcsúztatva jutottak a legjobb négy közé. Az eltiltás a nemzetközi kupára nem vonatkozott, Gyurka a teljes keretre számíthatott a lengyel Lubin elleni Európa-liga csoportmeccsen, amelyen két góllal kikaptak.

Az újabb EL-meccsen azonban már nem Gyurka ült a kispadon: fél órával a múlt vasárnapi, Blomberg-Lippe elleni hazai találkozó előtt tette közzé a klub, hogy közös megegyezéssel távozott a vezetőedző. A németek ellen Stranigg Ferenc másodedző meccselt, de az óváriak ezúttal is két góllal kaptak ki.

Az eltiltás óta egyébként négy mérkőzésen négy különböző edző irányította a kisalföldieket, akikre a bajnokságban szerdán fontos mérkőzés vár az újonc szombathelyiek ellen, ugyanis a nemzetközi kupaindulást érő 5. helytől egy vereség esetén hatpontos lemaradásba kerülnének. Ennek a ledolgozásához kisebb csodára lenne szükség, azonban ha valahol, Mosonmagyaróváron tényleg történnek váratlan események…