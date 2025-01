Golovin Vlagyimir: Nem tehetjük meg, hogy a következő világversenyeken visszacsúszunk

„Mondják, hogy a sikert nehezebb feldolgozni, mint a kudarcot, én ezt az Európa-bajnoki bronzérmünk után egyáltalán nem így éreztem. Várakozáson felül teljesítettünk, ami önmagában is nagy öröm, ráadásul az utcán vagy bevásárlás közben ismeretlen emberek jöttek oda hozzám, mindenki gratulált, és hozzátette, mennyire büszke a csapatra. Azt is mondják, hogy minden csoda három napig tart, de a mi esetünkben ez sem igaz, mert még januárban is sokszor átéltem azt, amit decemberben.” – nyilatkozta a Magyar Kézilabda-szövetség honlapjának Golovin Vlagyimir. A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya hozzátette, hogy visszanézte a bronzmeccset a felvezetéssel és az ünnepléssel együtt. Golovin most az Év Sportolója Gálára készül, 2018 után másodszor lesz részese a gálának.

„Voltak, vannak hiányosságaink, hiányposztjaink, nem kész játékosaink, de mindezeken csapatként tudtunk túllépni. Nem volt rövid az út, amíg ennyire egymásra találtunk, ehhez szükség volt a stabilitásra is. Mert ahol folyamatosan jönnek-mennek a játékosok, ott nem alakulhat ki jó közösség, és ahhoz, hogy ilyen állandó csapatunk, keretünk legyen, nagyon sokat kellett dolgozni. A franciák és a norvégok ezt már jóval régebben megkezdték, megalkották a csapatuk gerincét, amelyhez egy-egy embert már könnyebb volt behozni. A dánoknak pedig egészen újjá kellett építeniük a csapatukat, mert nekik is volt egy hosszabb sikertelen időszakuk, de a legutóbbi hat világversenyen már gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel vettek részt, és ennek meg is lett az eredménye.” – értékelte a női válogatott helyzetét a szövetségi kapitány.

Golovin elmondta, hogy vannak jó példák előttük, a legfontosabb feladat, hogy ezt a szellemet és teljesítményt megtartsák. „Nem tehetjük meg, hogy a következő világversenyeken visszacsúszunk, mert akkor elmegy az önbizalmunk, és mások is azt mondják, hogy ez a bronz egyszeri eredmény volt. Az a munkakultúra, amelyet felépítettünk, meghozta a sikert, a siker pedig igazolta, hogy érdemes dolgozni. Mert ha nyolcadikak, kilencedikek lettünk volna, akkor többen valószínűleg úgy gondolják, ezt munka nélkül is elértük volna, akkor meg minek hajtani.”

Golovin óvatosságra int, szerinte még korai a 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán az éremesélyről beszélni. Úgy gondolja, hogy az adott napon és mérkőzésen a magyarok bármire képesek lehetnek, és már látszódnak a rutin jelei is. „De ez nem automatizmus, az Eb-n is láthattuk, hogy már nagyon kevés olyan csapat van, amelyik nem tud kézilabdázni. Nem mindenki norvég, de a többiek is sok mindent megtanultak: tudnak védekezni, futni, erősen lőni. Most már senki ellen nem lehet csak úgy. húsz góllal nyerni.”

A magyar csapat sikerének titkát többen próbálják megfejteni, vallotta be Golovin. „Az ellenfelek is folyamatosan érdeklődtek, sok edzővel beszéltem, nagyon kíváncsiak rá, hogy sikerült ilyen rövid időn belül visszazárkóznunk, érezhetően másképpen kezelnek már minket, másképpen készülnek ellenünk.”

A magyar válogatott a bronzérmének köszönhetően kijutott a decemberi világbajnokságra. Golovin csapatának tavasszal így nem kell vb-selejtezőt játszania, ami teret enged a kísérletezésnek. „Szerencsére már nem kell senkit kérlelni, hogy vállaljon egy-egy mérkőzést ellenünk, keresnek minket, szívesen jönnek hozzánk vagy hívnak minket vendégségbe – mint a régi, szép időkben.”