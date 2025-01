Férfi kézi NB I: horvát beálló érkezését jelentette be a Győr – hivatalos

Elkezdődtek a bejelentések a győri klub háza táján, és Kilvinger Bálint vezetőedző hosszabbítása után, új játékossal bővült a csapat kerete. Tomislav Kusan a francia Limoges Handball együttesétől érkezik Győrbe – közölte az ETO hétfőn hivatalos honlapján.

„Örömmel jelentjük be, hogy nyártól új, tehetséges játékossal bővül csapatunk, aki a tekintélyes francia Limoges klubtól érkezik hozzánk. Tomislav csatlakozása fontos lépést jelent a csapat erősítésében, miközben továbbra is fókuszálunk kitűzött céljaink elérésére. Reméljük, hogy jelenléte jelentős befolyással lesz a pályán, és hozzájárul klubunk folyamatos sikereihez. Alig várjuk, hogy akció közben lássuk, és izgatottan várjuk, milyen jövőt hoz számunkra a vele való közös munka” – fogalmazott a klub hivatalos honlapjának Uhlig Rita, a Győri ETO-UNI FKC Kft. ügyvezetője.

„Tomislav egy jó fizikai adottságú és sokoldalú beálló. Azt gondolom ez egy nagyon fontos lépés a csapat erősítésében, hiszen Tomislav mind védekezésben, mind támadásban egyaránt jó teljesítményre lehet képes. Váron, hogy nyártól közösen dolgozhassunk” – kommentálta a horvát beálló érkezését Kilvinger Bálint vezetőedző.

Tomislav Kusan is megszólalt a klub hivatalos honlapjának: „Győrben egy remek projekt van kibontakozóban, és az ETO egy olyan klub, amely komolyan szeretne megerősödni a magyar bajnokságban, ezt az idei szezon is jól mutatja. Nagyon izgatottan várom, hogy Magyarországra érkezzek, hiszen még sosem játszottam a magyar bajnokságban. Tervem az, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a csapat céljainak elérésében. Már hallottam, hogy remek szurkolói vannak a csapatnak. Azt üzenem nekik, hogy ahogy most is, úgy jövőre is jöjjenek ki a mérkőzésekre és ígérem, hogy a csapat mindent megtesz majd azért, hogy örömet szerezzen nekik.”

Kusan új csapatában a 9-es számú mezt fogja majd viselni.