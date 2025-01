Chema Rodríguez: Nem szabad arra gondolnunk, hogy egy pont is elég lehet

Nehéz volt feltörni az osztrákok védelmét a férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, de a magyar válogatottnak még úgy is sikerült, hogy nem játszott a legjobb formában. A siker egyben azt is jelentette, hogy karnyújtásnyira került a legjobb nyolc közé jutástól, és ha szombaton Katar ellen is győz, utazhat Zágrábba. Csapatunk egyik legjobbja (Ausztria ellen és a vb-n is) a lengyel Wisla Plock balátlövője, Szita Zoltán, aki öt meccsen szerzett 21 találatával a legjobb gólszerzőnk a világbajnokságon.

„Az osztrákok most is kellemetlen ellenfélnek bizonyultak, nagyon komolyan kellett vennünk őket, mert a tavalyi Európa-bajnokságon már bizonyították, hogy meg tudnak verni minket. Mivel azonban nem játszottak nagyon másképp most, mint akkor, nem hoztak be új taktikai elemeket, semmi olyat nem kaptunk tőlük, amire ne készültünk volna – mondta a Nemzeti Sportnak Szita Zoltán. – Az első félidő is csak azért lett olyan nyögvenyelős, mert nem működött a támadójátékunk, sokat hibáztunk elöl, nagyon sok eladott labdánk volt, amikből kaptuk is a lerohanásgólokat. Akartunk, de nem tudtunk fordítani a szünet előtt, viszont ők sem tudtak tőlünk elszakadni, csak a második félidőben sikerült összerakni a támadójátékunkat és fordítani. Azt hiszem, utána már kézben tartottuk a mérkőzést.”

„Nem szabad arra gondolnunk, hogy egy pont is elég lehet” – Az osztrákok ellen nehezebb volt, mint amire számított?

– Azt kaptuk, amire készültünk. Nagy volt a nyomás, mert tudtuk, csak a győztesnek marad esélye a negyeddöntőbe jutásra. Ez főleg az első félidőben látszott a csapaton, amely majdnem olyan volt, mint egy éve az Eb-n, sok lövést hibáztunk, nem rendeződtünk vissza megfelelően, és olyanokat csináltunk, amiket nem szoktunk. De a szünet után feljebb léptünk, szenvedélyesebben játszottunk és jobban reagáltunk az osztrákok hét a hat elleni játékára, mint tavaly.

– Mit mondott a srácoknak az öltözőben?

– Nem kellett túl sok mindenen változtatnom, csak annyit kértem tőlük, hogy továbbra is tartsák magukat a tervhez, legyenek nyugodtak és türelmesek. A szünet után megváltozott a játék képe, a kulcs mindenképpen a védekezésünk volt, amihez jöttek Palasics Kristóf remek védései, így ők veszítették el a türelmüket és játszottak idegesebben a végén.

– Kielemezte már a következő ellenfelünket, Katart?

– Megnéztem a meccseit, és szinte hihetetlen, hogy Katar még nem szerzett pontot a középdöntőben. Keményen védekezik, megvannak a góllövői, Frankis Carol, Rafael Capote vagy Juszef Benali, egyénileg rengeteg tehetséges játékosa van, de ők talán még nem működnek annyira jól csapatként. Az utolsó percben kaptak ki Ausztriától, majdnem ikszeltek Hollandiával, és bár ellenünk már nincs mit veszítenie, egy világbajnokságról senki sem akar nulla ponttal hazamenni. Jól kell kezdenünk a meccset, stabilan védekezni, és ha korán el tudunk lépni, talán kicsit visszavesznek a katariak, és egy könnyebb meccs is kikerekedhet belőle, bár kétlem, hogy így történne… És nem szabad arra gondolnunk, hogy egy pont is elég lehet. Nyernünk kell! Chema Rodríguez, a válogatott szövetségi kapitánya

Rodríguez Pedro kimagasló teljesítményt nyújtott Ausztria ellen, és remélhetőleg a katariakat is megszórja majd

Ugyan a franciáktól simán kikaptunk, nekünk a vb két legfontosabb mérkőzése a nyolcba jutás szempontjából a hollandok és az osztrákok elleni találkozó volt, s ezekre Chema Rodríguez alaposan felkészítette a magyar csapatot, a védőink előbb remekül semlegesítették a holland irányítót, Luc Steinst, majd az osztrákok sem tudtak előnyt szerezni a hét a hat elleni emberelőnyös támadójátékukból, amivel egy évvel ezelőtt képtelenek voltunk mit kezdeni. A védelmünk mindkét esetben jól vizsgázott, remekül alkalmazkodott az ellenfélhez, amikor kellett, felvette a sebességét.

Tanultunk az elmúlt évek hibáiból, és ha nem is vagyunk teljesen elégedettek, azért kifejezetten jó üzenete van annak, hogy úgy vagyunk fél lábbal a legjobb nyolc között egy világbajnokságon, hogy eddig igazán csak egyszer játszottunk jól Varasdon (Hollandia ellen), a többi fontosabb meccsen tisztességgel megküzdöttünk a pontokért. Az osztrákok elleni összecsapás abból a szempontból is fontos volt, hogy a gyenge kezdést a második félidő harcossága kompenzálta.

„A kulcs a türelem – fogalmazott a 26 éves balátlövő, Szita Zoltán. – Azt kérte tőlünk a szünetben a kapitány, hogy csak tegyük a dolgunkat, játsszuk végig a figuráinkat, ne idegeskedjünk, és meglesz az eredménye. Pedig az ellenfélnek nagyon agresszív védelme volt, látszott, hogy alaposan felkészült belőlünk, ugyanakkor a második félidőben arra is rájöttünk, igenis sebezhető, meg lehet találni a gyenge pontjait, és ha hosszan elnyújtjuk a támadásainkat, kénytelen »kinyitni ránk«, és máris ment a passz Bánhidi Bencének beállóba, vagy megereszthettünk tiszta helyzetből egy-egy átlövést. Ezeket az elemeket szerintem jól használtuk a második félidőben.”

„Annál jobb nincs, mint amikor a saját kezedben van a sorsod” – Az osztrákok ellen tíz perc után megsérült a combja. Mi történt és hogy van most?

– Meghúztam a jobb hajlítómat, ösztönösen a combomhoz kaptam, de rendbe rakták a kispadunknál, és vissza tudtam állni. Azóta már voltam kezelésen, látta orvos is, szerencsére nem súlyos, tudom folytatni a játékot.

– Ezért nem ment bele úgy az egy egyekbe, ami pedig nagy erőssége?

– Nagyon zártan védekeztek az osztrákok, ha sikerült is megverniük valakit, máris ott volt valaki segíteni. De megtaláltuk az embereket a széleken és beállóban, támadótaktikát tudtunk váltani, ami kulcsfontosságú volt, mert a második félidőben végül meg tudtuk bontani a falukat.

– Min változtattak a szünetben?

– Az öltözőben Chema azt mondta, úgy látja rajtunk, hogy nem élvezzük a játékot, görcsösek vagyunk, és ez így nem lesz jó. Ezen változtattunk a folytatásban, és ugyan nem játszottunk jól, de a szívünket kitettük a pályára, ez kellett a győzelemhez. Egyébként már az első játékrészben is stabil volt a védekezésünk, de támadásban nem tudtuk megoldani a helyzeteket, ami a másodikban feljavult, jöttek a gólok, nem mentünk bele a felesleges és buta rohanásba, és azzal együtt a labdaeladásokba, hanem fegyelmezetten játszottunk és tényleg élveztük a játékot.

– Katar ellen kicsit könnyebb lesz?

– Tudjuk, hogy nyernünk kell, és annál jobb nincs, mint amikor a saját kezedben van a sorsod. Az ilyen alkalmakat meg kell ragadni, mert nem tudhatod, az életben hány ilyen esélyt kapsz. Csak rajtunk múlik, továbbmegyünk-e vagy sem, úgyhogy apait-anyait bele fogunk adni, mert ott akarunk lenni a nyolc között! Ha a játékunk javulni fog, és közben a mentalitásunk olyan marad, mint a hollandok ellen, akkor nem lesz baj. Fazekas Gergő, a válogatott irányítója

Az utolsó középdöntős ellenfél, Katar ellen papíron könnyebb dolga lesz a védelemnek, hiszen nem annyira gyors, a játéka kevésbé dinamikus, jól záró hatos fallal szemben nehezebben tud áttörni. Eddig meccsenként átlag 28.2 gólt lőtt és 31.2-t kapott, és az is beszédes, hogy övé a komplett vb-mezőny egyik leggyengébb kapusteljesítménye (23.5 százalék), az öt mérkőzésen összesen 48 védésük volt a katari kapusoknak, ami azt jelenti, hogy az eddig döcögő magyar támadójáték is fellélegezhet és kibontakozhat egy kicsit.

„Én Katar ellen is úgy állok hozzá, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, bárki bármit állít – tette hozzá Szita Zoltán. – Ugyanis nekünk innentől kezdve minden meccs felér egy döntővel, hiszen ha az utolsó középdöntős meccs nincs meg, elúszhat a továbbjutás. Mindig azt mondjuk, hogy lépésről lépésre haladunk, és mindig a következő meccs a legfontosabb, de ez most fokozottan igaz. Csak erre szabad koncentrálnunk, nem szabad azzal foglalkoznunk, kit kaphatunk a nyolc között, szombaton le kell győznünk Katart és kész.”

A katari válogatottat „könnyű nem szeretni”, hiszen a 2015-ös világbajnokság óta kétévente egy többnyire a Balkánról és Kubából összevásárolt együttessel állt ki. Arra a hazai rendezésű tornára még szurkolókat is vásároltak maguknak Spanyolországból. Igaz, ennek legalább annyi alapja volt, hogy akkor még honfitársuk, Valero Rivera volt a szövetségi kapitány… A tíz évvel ezelőtt egyébként látványos játékkal ezüstérmesként végző együttes alapemberei közül a jobbátlövő Zsarko Markovics, Rafael Capote, Juszef Benali és Eldar Memisevic a mai napig ott vannak az immár Veszelin Vujovics irányította csapatban. A kubai Guantánamóban született 37 éves Frankis Marzo két évvel a nagy sikerek után lett honosítva, de a 2021-es vb gólkirályaként jelenleg így is az első számú vezérnek számít. Katar átlagéletkora 32.3 év, amivel Svédország (29.3), Norvégia (29.1) és Dánia (28.8) előtt messze a legidősebb válogatott a viadalon. Csak rajtunk múlik a győzelem szombat este.

Olimpia: 8. (2016) – 1 részvétel

Vb: 2. (2015), 8. (2017, 2021), 13. (2019), 16. (2003), 20. (2013), 21. (2005), 22. (2023), 23. (2007) – 9 részvétel

Ázsia-bajnokság: 1. (2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024), 2. (2002, 2012), 3. (2004, 2006), 4. (1991), 5. (2008, 2010), 6. (1983, 1987, 1989), 7. (1993) – 17 részvétel

Egymás elleni mérleg: 3 mérkőzés, 3 győzelem, 96–62-es gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2019. január 14., Koppenhága. Világbajnokság, D-csoport, 3. forduló. Magyarország–Katar 32–26 (16–11). Legjobb magyar dobók: Lékai 5, Bodó, Bóka 4-4 ELLENFÉLNÉZŐ Katar: A vb-mezőny legidősebb csapata

Ha a magyar játékosoknak nem is kell azzal foglalkozniuk az utolsó középdöntős meccs előtt, ki jöhet szembe velük a negyeddöntőben, azért érdekes lehet. Két évvel ezelőtt a dánokat kaptuk, akik ellen nem volt esélyünk, de ezúttal egészen biztosan elkerüljük őket. Középdöntős ellenfelünk a IV-es csoport győztese lesz, ahol még nagy a tülekedés négy csapat, Izland, Szlovénia, Egyiptom és a házigazda Horvátország között. Mindegyik jó csapat, de egyik sem verhetetlen.

Először azonban nyerjük meg a Katar elleni mérkőzést, amely története során még sosem győzött a magyar válogatott ellen, és akkor nem kell számolgatni. Vonjuk le az Ausztria elleni meccs tanulságait, hogy egy jól szervezett védelem mennyi gondot okozhat a támadóinknak.

Ha Magyarország legyőzi Katart, akkor nincs kérdés, sorozatban harmadik világbajnokságán is bejut a legjobb nyolc közé. Ha döntetlent játszunk, emellett Hollandia legyőzi a már biztos kieső Ausztriát, Észak-Macedónia pedig az Európa-bajnok franciákat, akkor három csapat is hat ponttal zár. A hármas minitabellán mi állunk a legjobban (Magyarország: 3, Hollandia: 2, Észak-Macedónia: 1), tehát ebben az esetben is negyeddöntősök leszünk. Ha a döntetlenünk mellett csak Észak-Macedónia nyer, akkor jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőz minket, ha csak Hollandia nyer, akkor az egymás elleni mérlegünk miatt mi jutunk tovább. A két riválisnak egy-egy döntetlennel már semmiképp sincs esélye megelőzni minket. Hollandiának viszont igen, ha mi kikapunk Katartól, ő pedig legyőzi Ausztriát. Ha kikapunk Katartól, de Észak-Macedónia és Hollandia is győz, akkor is utóbbi a továbbjutó. Erre a matekra szinte biztosan nem lesz szükség

KÖZÉPDÖNTŐ

A középdöntőbe jutott csapatok a csoportkörből magukkal hozzák az egymás elleni eredményeiket. Mind a négy csoport első két helyezettje jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)

Január 21., kedd

Svájc–Tunézia 37–26

Csehország–Olaszország 18–25

Dánia–Németország 40–30

Január 23., csütörtök

Tunézia–Csehország 26–32

Olaszország–Németország 27–34

Dánia–Svájc 39–28

Január 25., szombat

15.30: Olaszország–Svájc

18.00: Csehország–Dánia

20.30: Németország–Tunézia

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Dánia 4 4 – – 150– 99 +51 8 2. Németország 4 3 – 1 124–118 +6 6 3. Olaszország 4 2 – 2 104–116 –12 4 4. Svájc 4 1 1 2 111–113 –2 3 5. Csehország 4 1 1 2 89– 97 –8 3 6. Tunézia 4 – – 4 98–133 –35 0

A II. CSOPORT PROGRAMJA (VARASD)

Január 21., kedd

Ausztria–Észak-Macedónia 29–29

Katar–Hollandia 37–38

Magyarország–Franciaország 30–37

Január 23., csütörtök

Észak-Macedónia–Katar 39–34

Hollandia–Franciaország 28–35

Magyarország–Ausztria 29–26

Január 25., szombat

15.30: Hollandia–Ausztria

18.00: Katar–Magyarország

20.30: Franciaország–Észak-Macedónia

A II. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Franciaország 4 4 – – 144–104 +40 8 2. MAGYARORSZÁG 4 2 1 1 122–122 0 5 3. Hollandia 4 2 – 2 135–140 –5 4 4. Észak-Macedónia 4 1 2 1 127–127 0 4 5. Ausztria 4 1 1 2 110–119 –9 3 6. Katar 4 – – 4 116–142 –26 0

A III. CSOPORT PROGRAMJA (Oslo)

Január 22., szerda

Brazília–Chile 28–24

Svédország–Portugália 37–37

Norvégia–Spanyolország 25–24

Január 24., péntek

Spanyolország–Portugália 29–35

Svédország–Brazília 24–27

Chile–Norvégia 22–39

Január 26., szombat

15.30: Portugália–Chile

18.00: Spanyolország–Brazília

20.30: Norvégia–Svédország

A III. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Portugália 4 3 1 – 133–120 +13 7 2. Brazília 4 3 – 1 110–104 +6 6 3. Norvégia 4 2 – 2 118–106 +12 4 4. Svédország 4 1 2 1 132–123 +9 4 5. Spanyolország 4 1 1 2 113–111 +2 3 6. Chile 4 – – 4 98–140 –42 0

A IV. CSOPORT PROGRAMJA (Zágráb)

Január 22., szerda

Szlovénia–Argentína 34–23

Zöld-foki-szigetek–Horvátország 24–44

Egyiptom–Izland 24–27

Január 24., péntek

Argentína–Zöld-foki-szigetek 30–26

Egyiptom–Szlovénia 26–25

Horvátország–Izland 32–26

Január 26., szombat

15.30: Izland–Argentína

18.00: Zöld-foki-szigetek–Egyiptom

20.45: Horvátország–Szlovénia

A IV. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Horvátország 4 3 – 1 133– 96 +37 6 2. Egyiptom 4 3 – 1 117–101 +16 6 3. Izland 4 3 – 1 110– 95 +15 6 4. Szlovénia 4 2 – 2 113– 96 +17 4 5. Argentína 4 1 – 3 96–132 –36 2 6. Zöld-foki-szigetek 4 – – 4 95–144 –49 0

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

NEGYEDDÖNTŐK

Január 28., kedd (Zágráb)

17.30: IV. csoport 1. helyezettje–II. csoport 2. helyezettje

20.30: II. csoport 1. helyezettje–IV. csoport 2. helyezettje

Január 29., szerda (Oslo)

17.30: III. csoport 1. helyezettje–I. csoport 2. helyezettje

20.30: I. csoport 1. helyezettje–III. csoport 2. helyezettje

ELŐDÖNTŐK

Január 30., csütörtök (Zágráb)

20.30: 1. negyeddöntő győztese–3. negyeddöntő győztese

Január 31. péntek (Oslo)

20.30: 2. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

BRONZMÉRKŐZÉS (OSLO)

Február 2., vasárnap

15.00: 1. elődöntő vesztese–2. elődöntő vesztese

DÖNTŐ (OSLO)

Február 2., vasárnap

18.00: 1. elődöntő győztese–2. elődöntő győztese