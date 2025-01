Chema Rodríguez: A lányok sikere nekünk is motivációt jelent

„Először is: szeretnék gratulálni a női kézilabda-válogatottnak az Európa-bajnoki bronzéremhez! Óriási sikert értek el a lányok, ami nekünk is motivációt jelent a világbajnokság előtt és inspirál minket!” – kezdte a Magyar Kézilabda-szövetségnek adott nyilatkozatát Chema Rodríguez.

A magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy a vb-felkészülés idén kicsit más volt, hiszen több kerettag külföldi csapatban szerepel, akiknek tovább tartott a bajnoki időszak. Chema Rodríguez a teljes kerettel csak újévkor tudta megkezdeni a felkészülést, az itthon játszó kerettagokkal azonban már decemberben is együtt dolgoztak, továbbá mindenki kapott egyéni edzéstervet is. „A karácsony és a szilveszter családi körben telt, én is föltöltődtem, de úgy látom, hogy a játékosok is.”

„Érdekes folyamatokat hoz magával minden játékos számára a légiósélet, több önállóságot kíván meg tőlük, ami pedig a válogatottat illeti – és ez kézzelfogható, érzékelhető – még jobban örülünk egymásnak, a viszontlátásnak. Eddig sem volt erre panasz, valóban nem csak szólam, hogy egy családot alkotunk, de ez a kötelék talán még erősebb lett” – árulta el Chema Rodríguez. Elmondta, hogy a válogatott kerete alig változott az olimpiához képest, így a játék felfrissítése gyorsan ment. „Új dolgokat is tudtunk gyakorolni, amit a szurkolók is láthattak a szerbek elleni két meccsen, például a kétbeállós játékot. Hogy ezt mennyire fogjuk alkalmazni a vébén, majd kiderül, de mivel két világklasszis beállónk van, ez hasznos fegyver lehet – akár már idén, akár később.”

„A felkészüléssel elégedett vagyok, még van pár napunk pontosítani, aztán jöhet az északmacedónok elleni nyitómeccs szerdán. Mindig hangsúlyozom, mennyire fontos a jó rajt – ezt jól mutatta a tavalyi Eb és az olimpia is, sajnos nem egyformán pozitív végkimenetellel. Mindenesetre szerdán masszív, erős, gyors, az egy az egy elleni játékot jól játszó csapattal találkozunk, amelynek jó képességű a kapusa is, nagyon oda kell figyelnünk Kiril Lazarov csapatára! Kirillel annak idején a Ciudad Realban, illetve az Atlético Madridban két évet együtt játszottunk, egymás mellett, jó barátok vagyunk, nem is jó egymás ellen meccselni, de ilyen a sport, gyakran előfordul, ezzel nem szabad foglalkozni a mérkőzés alatt. Mindkét csapat számára égetően fontos lesz a két pont megszerzése, hiszen csak a győzelem jelent jó esélyt a középdöntőre és a továbbiakra, egyszóval nagyon fókuszáltan kell játszanunk. Reményeink szerint sok magyar szurkoló lesz ott Varasdon, számítunk rájuk, nagyon jólesett az is, ahogy elbúcsúztattak minket pénteken Szegeden, érezzük, hogy velünk vannak. Hajrá, magyarok!” – tekintett előre a magyarok szerdai, Észak-Macedónia elleni vb-bemutatkozására Chema Rodriguez.



A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (Wetzlar – Németország), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilic Zoran (Hamburg – Németország), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

A D-CSOPORT PROGRAMJA (VARASD)

Január 15., szerda

18.00: Hollandia–Guinea

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia

Január 17., péntek

18.00: Hollandia–Észak-Macedónia

20.30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia