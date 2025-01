A szerbek kapusát meglepte, mennyire rajonganak érte Szegeden

„Meglepődtem kicsit, nem gondoltam, hogy ekkora rajongás lesz, amikor bemondják a nevem. Nagyon érzelmes pillanat volt, köszönöm szépen mindenkinek!” – reagált Luka Krivokapics, a szerbek kapusa arra, ahogy a szegedi közönség fogadta a magyar férfi kézilabda-válogatott elleni felkészülési mérkőzés előtt, illetve amikor a nevét skandálták, miután visszavonatta Bánhidi Bence két percét.

Videónkban azt is elmondja, mi történt a fent említett esetnél, miért döntött úgy, hogy szól a játékvezetőknek. Emellett kitér arra, milyen volt ellenfélként játszani Szegeden, ahol felnőtt. Arról is beszélünk, hogy miért a szerb válogatott mellett döntött, s a magyarok vb-esélyeit is latolgatja.