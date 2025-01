A Győr hosszabbított Per Johanssonnal – hivatalos

Per Johansson 2024 márciusában vette át a Győri Audi ETO KC irányítását, akkori szerződése három hónapra szólt. Nem sokkal később, még a Bajnokok Ligája négyes döntője előtt a győriek bizalmuk jeléül új, egy plusz egy évre szóló megállapodást kötöttek a svéd edzővel.

Johansson meghálálta a bizalmat, vezetésével a klub elhódította történelme hatodik BL-serlegét. A tréner már korábban is olyan szerződést írt alá, amely mindkét fél számára döntési lehetőséget tartalmazott az egyes idényeket megelőzően és ez a mostani bejelentésnél is megmaradt. A Győr a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy 2027 nyaráig tartó szerződéshosszabbításról egyezett meg Johanssonnal. A BL-győztes svéd szakember eredeti, 2026 nyaráig tartó kontraktusát további egy évvel hosszabbította meg a klubvezetés a megfelelő garanciák beépítésével.

„Per Johansson azt a nem kicsi feladatot kapta a klubvezetéstől 2024 márciusában, hogy nyerje meg a Bajnokok Ligáját. Mindannyiunk legnagyobb megelégedésére ez sikerült is, de még ezt megelőzően értékeltük az elvégzett munkát és aláirtunk egy 1+1 éves szerződést. Az új szezon nagyjából felénél áttekintettük az eddigi eredményeket, értékeltük az őszt és kezdeményeztük az opciós elállási lehetőség törlését a 2025–2026-os évadra vonatkozóan. Örömteli számomra, hogy Per ugyanezt akarta. Mivel rendszeres megbeszéléseket, értékeléseket végzünk, illetve mivel tudjuk, hogy mennyire szűk az elit edzők sora, úgy döntöttünk, hogy további hosszabbítást ajánlunk fel svéd szakvezetőnknek. Nincs arról szó, hogy a hosszabbítás kényelmes helyzetet eredményezne, mivel a megfelelő garanciákat ugyanúgy beleépítettük az új kontraktusba, mint az előzőbe. Sőt, lehetőségünk van további hosszabbításra is. Perrel középtávon tervezünk előre, jól tudunk együttműködni és kölcsönösen bízunk egymásban. A csapat fejlődik a keze alatt, és hisszük, hogy nemcsak idén, de a jövőben is minden fronton esélyesként szállhatunk majd harcba. Örülök, hogy a vezetőedzői poszton olyan emberrel dolgozhatunk tovább, aki megérti értékeinket és teljes szívvel küzd a győri sikerekért” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri Audi ETO KC ügyvezetője.

Per Johansson így értékelt a megállapodást követően: „Örömmel írtam alá a szerződéshosszabbítást, hiszen nem kérdés számomra, hogy a világ legjobb női kézilabdaklubjában lehetek én a vezetőedző. A Győri Audi ETO KC-t irányítani nemcsak hatalmas megtiszteltetés, hanem annál sokkal, de sokkal nagyobb felelősség. Itt minden meccsen nyerni kell, a vereség elfogadhatatlan, még ha része is a játéknak. Ez nemcsak a külső nyomás miatt van, hanem a belső elvárásaink is ezek magunkkal szemben. Szerencsés vagyok, mert a pályafutásom során valaha volt legprofibb kerettel készülhetek nap mint nap. Ezek a csodás játékosok, az ő igényeik megkövetelik tőlem is a legmagasabb fokú maximalizmust minden egyes edzésen is. Mivel a klub minden szinten igyekszik a lehető legmagasabb kiszolgálást nyújtani részünkre, nyugodtan mondhatom, hogy Győrben csak a kézilabdára kell figyelni. Köszönöm a klubvezetés bizalmát, azon leszek, hogy győzelmekkel, trófeákkal, aranyérmekkel gazdagítsuk közösen az egyesület hihetetlen eredménysorát.”