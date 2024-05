Női kézi: a következő idényben is Per Johansson lesz a Győr vezetőedzője – hivatalos

„Örömmel írtam alá az új kontraktust, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben. A lányokkal hamar megtaláltam a közös hangot, a klub a legszervezettebb, amit eddig valaha is láttam, és az a folyamatos maximalizmus, ami itt körbe vesz minket, hihetetlenül inspiráló. Nagyszerű kerettel dolgozhatok majd jövőre is, de most még ez nagyon távol van. Azt hiszem, hogy a keretnek és persze nekem is jó, hogy az edzőkérdést lezártuk, innentől csak a final fourra koncentrálunk. Nem titok, voltak más ajánlataim is, de részletekben nem is foglalkoztam ezekkel, mert a legelső helyen a győri szerződéshosszabbítás állt. Büszke és boldog vagyok, hogy ennek a patinás és sikeres klubnak én lehetek a vezetőedzője” – idézi a klubhonlap Per Johanssont.

A Győri Audi ETO közleményéből az is kiderül, hogy a csapat szakmai stábjának végleges összetételéről a közeljövőben várhatóak bejelentések.