Szemerey Zsófi: A románok elleni meccs most duplán fontos lesz!

Golovin Vlagyimir (Fotó: Kovács Péter) A mieink szövetségi kapitánya az Eb tizedik napján is megőrizte sajátos humorérzékét, jókedvűen érkezett meg az ebédből a csapat hoteljében tartott sajtófélórára, amelyen természetesen a vasárnapi mérkőzésről kérdeztük.

„Teljesen más lesz a vasárnapi, mint a szeptember végi egymás elleni felkészülési mérkőzésünk volt, abból nem lehet kiindulni, hiszen edzőmeccs volt, távol az Eb-től és kicsit a keretek is változtak – mondta Golovin Vlagyimir. – A románok azóta kissé más kézilabdát játszanak, a középdöntőben a franciákkal is jó találkozót vívtak, a svédek ellen pedig erős védekezéssel és kapusteljesítménnyel nyertek. Nehéz mérkőzés lesz, a Montenegróval szembeni összecsapásunkhoz hasonlítanám. Bianca Bazaliu, Stefania Stoica és Alicia Gogirla is jó a távoli zónákból való átlövésekből. Hasonló páros kapcsolatok vannak a románoknál is, mint a montenegróiaknál, utóbbiak ellen ezt megoldottuk, bízom benne, hogy vasárnap is menni fog. Ha sikerül, akkor győztesként zárhatjuk a harmadik középdöntős meccset is.”

A kapitány a lengyelek elleni pénteki találkozó előtt rosszulléttel küszködő, a román Bistritában légióskodó Kácsor Gréta állapotára is kitért:

„Kácsor Grétát vírusos fertőzés gyanúja miatt elkülönítették a csapattól. Az állapota péntek este óta már javult, amennyiben gyorsan rendbe jön, ismét a kerettel együtt készül, úgy számolunk, hogy a románok ellen ismét bevethető lesz.”

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy több kerettag, így Simon Petra, kisebb megfázással küszködik, aminek nyilván nem örül, de ebben az időszakban nem is meglepő. Az FTC fiatal irányítója más edzésmunkát végez, de Golovin szerint nincs veszélyben a játéka a következő mérkőzéseken.