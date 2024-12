Sürgősen kettőt is igazolnia kellett Henny Reistad dán csapatának

Az Esbjerg több bejelentést tett a 2024-es év végén. Előbb bejelentette, hogy a szerződése lejártával nyáron távozik a csapattól Mette Tranborg, Kaja Kamp, Kathrine Heindahl és Amalie Miling is. Szintén távozik Luciana Rebelo, aki szeretne visszatérni Portugáliába.

„Egy klub felső szintű működtetésének elkerülhetetlen velejárója, hogy el kell búcsúzni a játékosoktól, és jönnek újak. Szomorúan búcsúzunk azoktól, akik mind sport-, mind emberi szinten hozzájárultak ahhoz, hogy a klub odakerüljön, ahol most tartunk.” – nyilatkozta a klub honlapján Bjarne Pedersen, a klub elnöke.

A távozók mellett több érkezőt is bejelentett a klub. Helene Kindberg 2025. július 1-jén a Köbenhavntől az Esbjerghez igazol. „Amikor hallottam a Team Esbjerg érdeklődéséről, nem voltak kétségeim. Ez a legjobb csapat, és csak ilyen jó játékosokkal tudok tovább fejlődni” – mondta Kindberg, aki kilenc meccsen elért 51 góljával második a bajnokság góllövőlistáján. Kindberg mellett Tabea Schmid is átteszi a székhelyét. A Köbenhavn 21 éves tehetsége ezzel újabb lépést tesz karrierje kibontakozásábna. A 44 nemzetközi mérkőzésen 217 gólnál tartó játékos is július 1-jei hatállyal vált klubot.

Csatlakozik a kerethez két holland, Judith van der Helm és Sarah Dekker is. Ők már január 1-jétől az Esbjerget erősítik, mindkettejük szerződése 2026. június 30-ig szól. A két gyors igazolás hátterében Nora Mörk terhessége és Anne Tolstrup Petersen keresztszalagsérülése áll.