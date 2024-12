Michael Wiederer: A 24 csapatra bővítésnek pozitív hatása lesz

Ez már a 32. Eb-je a felnőtt korosztálynak, ezen a nők és a férfiak fele-fele arányban osztoznak. Az urak megméretése már 2020 óta 24 csapatos, és ettől az évtől kezdve a hölgyek versenyében is ugyanekkora létszámú a mezőny. Michael Wiederer, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) osztrák elnöke a szervezet honlapjának adott interjúban kiemelte, hogy a nemek közötti egyenlő bánásmód alapvető fontosságú.

1994 és 2018 között a férfi Eb-ken a résztvevők háromnegyede szinte változatlan volt, emiatt az európai középmezőny és a kisebb nemzetek minimális motivációt és esélyt láttak rá, hogy sikerrel vegyék a selejtezőket. Ez a hozzáállás 2020-ban megváltozott: nőtt az érdeklődés, a selejtezők színvonala sokkal magasabb lett. Aztán a januári tornán a „kicsik” közül Bosznia-Hercegovina, Grúzia és Feröer is bizonyította, hogy a nagy nemzetek már az ő szintjükön lévő ellenfelekkel szemben sem mehetnek biztosra.

„Persze nem biztos, hogy ez a nők között már az első huszonnégy csapatos Eb-n ugyanígy lesz. Meg kell várnunk 2028-at, három torna már itt is elég lesz a megfelelő következtetések levonására. A döntés néhány eredménye már most is látszik, biztos vagyok benne, hogy a huszonnégy csapatra bővítésnek pozitív hatása lesz. A színvonal garantáltan emelkedni fog” – bizakodik Michael Wiederer.

Meglátása szerint a feröeri minta tökéletes példa arra, hogyan kell egy országnak és a sportági szövetségnek sikerrel fejleszteni a kézilabdázását. Először az utánpótlás-világeseményekre kvalifikált és ért el szép sikereket, majd idén előbb a férfi, most pedig a női felnőttválogatottja is kijutott a kontinensviadalra. A másik újonc, Törökország szintén valami hasonlóra törekszik.

„2023 elején a Magyar Kézilabda-szövetség jelezte, hogy nem képes a középdöntőt és a döntő hétvégét Budapesten megrendezni. Az EHF és a három rendező ország hamar új megoldás után nézett, és Bécsre esett a választás. Az osztrák főváros megannyi kísérőrendezvénynek is otthont ad, ilyen lesz a női kézilabdázók konferenciája, az EHF Excellence Awards, a kongresszusi ülés, és a vadonatúj Európai Kézilabda Házat is átadjuk” – mondta az európai szövetség első embere, aki elégedett volt az Eb három házigazdája, így hazánk előkészítő munkájával is.