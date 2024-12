Csíkos Luca: Akkora öröm volt, hogy gólt szereztem az Eb-n a válogatottban

„Akkora öröm volt, hogy gólt szereztem az Eb-n a válogatottban. Leírhatatlan, hogy a lányok is mennyire örültek, ez nekem nagyon sokat számít. Amikor odaértem a kispadra, csak az örömet láttam az arcukon és igazából én is csak boldog voltam” – idézte fel Csíkos Luca az első Eb-gólja utáni pillanatokat.

Videónkban arról is beszél, izgult-e, amikor pályára lépett az északmacedónok ellen, s mit vár magától a folytatásban. Emellett természetesen bővebben is szó esik a 29–19-re megnyert mérkőzésről, s a pihenőnapok programjáról is.