Füzi-Tóvizi Petra: Nincs lehetetlen, bármire képesek vagyunk!

Aki csak a statisztika alapján próbálja megítélni a posztján lévő játékosok teljesítményét, azt láthatja, hogy a Füzi-Tóvizi, Bordás Réka, Pásztor Noémi alkotta triónak összességében eggyel kevesebb gólja van, mint a már tíz üres kapus gólnál járó svéd kapusnak, Johanna Bundsennek. Ám ahogyan egy könyvet sem pusztán a borítója alapján ítélünk meg, úgy beállóink szerepe is jóval sokrétűbb, nem korlátozódik csupán a gólszerzésre.

„A mi játékunk az Eb-n többnyire a kinti játékosaink egy az egyezéseire épül, amiben nagyon jók is a lányok. Jól ki tudják használni, ha beállóként elviszünk egy-egy embert előlük, és ezáltal megnyílik a terület. Vagy ha zárásokat adunk, abba is jó érzékkel cselezik be magukat. Valaki csak azt látja, hogy ki hány gólt lő, de mi tudjuk, hogy ennek mi is a lényege valójában. Nem olyan látványos, amit a falban csinálunk, de ebben is sokat léptünk előre” – mondta Füzi-Tóvizi a saját szerepéről a támadójátékunkban. Mi is csak annyit javasolhatunk olvasóinknak, hogy 5-10 percre felejtsék el a labdát, és kövessék figyelemmel a falban mozgó embereinket.

Keddi ellenfelünket, a francia válogatottat nagyon komplett, összeszokott csapatnak tartja, tele gyors kézilabdázóval. Ettől függetlenül úgy gondolja, nekünk csak azt kell csinálnunk, amit eddig, és akkor ezen a meccsen is bravúrt érhetünk el.

Eddig káprázatosan teljesít az Európa-bajnokságon a magyar válogatott, ha megőrzi formáját, kedden a debreceni Főnix Arénában a világbajnok francia csapatot is legyőzheti (Fotó: Szabó Miklós)

Miért is ne? Gondolhatjuk mi is! Az utóbbi évekhez képest sokkal gyorsabban és jobb hangulatban telik az idő játékosainknak a tornán. Végre nem azt számolgatják, hogy mikor kell hazamenni. Füzi-Tóvizi szerint a keddi csoportdöntő előtt sem latolgatnak, szeretnének ezen az összecsapáson is minél jobban teljesíteni.

Természetesen azzal már tisztában van, hogy a még szóba jöhető három elődöntős rivális közül melyikkel játszana szívesen. „Talán a holland vagy a dán lenne a legjobb. A hollandokkal már van jó tapasztalatunk, kézenfekvő lenne, ha ők jönnének a négy között. Nincs lehetetlen, bármire képesek vagyunk. Tudunk olyan teljesítményt nyújtani, amivel bárkit meg tudunk szorongatni, vagy akár legyőzni. Itt már csak kőkemény ellenfelek jöhetnek szembe, ezért maximális koncentráció és extra teljesítmény is kell, hogy sikeresek legyünk.”

Ősszel egyszer már elkaptuk őket Az utolsó középdöntős riválisunk az idei viadalt is beleszámítva négy között volt a legutóbbi öt Eb-n, az elmúlt 15 évben ötször vívott világbajnoki döntőt és fináléba jutott a legutóbbi három olimpián. Az elmúlt két és fél évtizedben rendre a világelithez tartozó francia csapat az idei kontinenstornán is esélyes a végső győzelemre. A legendás Olivier Krumbholz után immár a korábbi másodedző, Sébastien Gardillou által irányított együttes a bázeli csoportkörben a lengyeleket, a spanyolokat és a portugálokat is legyőzte, míg a debreceni folytatás során a románok, a montenegróiak és a svédek ellen is két pontot szerzett. A 20 tagú keretben két-két ferencvárosi (a kapus Laura Glauser és a balátlövő Orlane Kanor) és győri (a kapus Hatadou Sako és a csapatkapitány Estelle Nze Minko) légiós szerepel.

A tétmérkőzéseket tekintve eddig 11 francia és 8 magyar győzelem született. Eb-n legutóbb tíz éve, az ötödik pozícióról döntő budapesti helyosztón találkoztak a felek, akkor a rivális nyert 26–25-re, idén október végén viszont Toulonban a mieink értek el értékes sikert felkészülési meccsen (a franciák két nap múlva visszavágtak Párizsban). Olimpia: 1. (2020), 2. (2016, 2024), 4. (2004), 5. (2008, 2012), 6. (2000) – 7 részvétel

Vb: 1. (2003, 2017, 2023), 2. (1999, 2009, 2011, 2021), 5. (2001, 2007), 6. (2013), 7.(2015) – 16 részvétel

Eb: 1. (2018), 2. (2020), 3. (2002, 2006, 2016), 4. (2022), 5. (2000, 2010, 2014) – 13 részvétel A KÖVETKEZŐ ELLENFÉL: FRANCIAORSZÁG

A franciák ellen a tét a már említett csoportelsőség mellett az is, hogy ezzel elkerüljük Norvégiát. Sébastien Gardillou együttese jó szokásának megfelelően ezúttal is meccsről meccsre nyújt egyre jobb teljesítményt. A Svédország elleni 31–27-es eredmény nem adja vissza a csapatában rejlő potenciált és a keretének minőségét.

A Glauser – Granier, Flippes, Zaadi, Foppa, Nze Minko, Valentini kezdősorral egyenértékű a kispadról érkező erő is. Az első hat meccsen szerzett 179 gólból 83-at, vagyis a találatok 46 százalékát lőtték a cserék. Léna Grandveau, Tamara Horacek, Orlane Kanor és Pauline Coatanea is kétszámjegyű gólmennyiséget termelt eddig. Bárki száll be, mindig lendíteni tud csapata szekerén.

Azért a mi cserejátékosaink sem esnek pánikba, ha pályára kell lépniük: Simon Petra már 19-nél jár, mellette két szélsőnk, Márton Gréta és Faluvégi Dorottya is elérte a tíz gólt. A 185 magyar gólból 51-et dobott a második sorunk, ami 28 százalékos arány. Mondjuk, amíg a Szemerey – Győri-Lukács, Klujber, Vámos, Füzi-Tóvizi, Kuczora, Szöllősi-Schatzl hetesünk ilyen „flow-ban” játszik, mint a torna első kétharmadában, addig nem lehet gond.