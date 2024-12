Férfi kézilabda: Balogh Zsolt már edzői szemmel is figyeli a játékot

Remek formába lendült Győrben Balogh Zsolt, az ETO University Handball Team jobbátlövője, akinek minden egyes pályára lépésekor látszik, hogy élvezi a játékot, amit bizonyít, hogy 62 találatával az ötödik helyen áll a magyar férfi kézilabda-bajnokság góllövőlistáján, amelyen egyébként csak légiósok előzik meg.

„Az egésznek az edzői bizalom az alapja, és úgy gondolom, Győrben ez adva van a szakmai stábtól. Nem mondom, hogy korábban máshol nem így volt, de az biztos, hogy itt fokozottan érzem. Feladatokat bíznak rám, és elvárják, hogy meg is oldjam őket, amit szeretek és amire szükségem van – mondta a Nemzeti Sportnak Balogh Zsolt. – A tapasztalatom ugyancsak adva van, amihez önbizalom és jó forma kell. Az önbizalom labilis tud lenni, de a csapat és én is kaptunk egy kezdőlökést, ami kitartott karácsonyig. Eredetileg a biztos bennmaradást tűztük ki, amire a keret erőssége alapján számíthattunk, és talán megvan, most tovább lehet gondolni, mi férhet még bele.”

A 70-szeres válogatott játékos azt is nagy szerencséjének tartja, hogy 35 évesen sem hátráltatják sérülések, a szervezete bírja a terhelést. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Kilvinger Bálint vezette szakmai stáb a differenciálással megtalálta az egyensúlyt. Kiemelten figyel arra, hogy másképp terhelje a fiatal és a 30 év feletti játékosokat, akiknek külön edzést állít össze, szem előtt tartva az egészségüket, ami kulcsfontosságú a jó teljesítményhez.

A szakmai stábnak olyan játékosokat és személyiségeket sikerült összeválogatnia, akik jól tudnak együttműködni a közös célért. Kiemelte a Szegedről igazolt szlovén irányító, Dean Bombac szerepét, aki igazi vezér a pályán, nagyon motivált, minden tudását beleadja. Ők ketten újra csapattársak, hiszen Balogh is Szegeden kézilabdázott 2012 és 2019 között, utána 2022-ig Tatabányán, majd a Ferencváros csapatánál folytatta a pályafutását, és a nyáron igazolt Győrbe. Úgy érzi, a szerepe nem sokat változott az elmúlt években, ami a pályán nyújtott játékán kívül kiterjed a fiatalok mentorálására is.

„Ez nemes feladat, szívesen csinálom és jól érzem magam benne. Ők is bizalommal fordulnak hozzám, én pedig igyekszem mindent megadni – fogalmazott a játékos. – Ha fent tudom tartani a mostani egészségi állapotomat és formámat, egy-két évet még biztosan tudnék játszani a magyar élvonalban. Nyitott vagyok a folytatásra, de már készülök az edzői pályára is, elvégeztem a képzést, már edzői szemmel is próbálom figyelni a játékot.”

Balogh Zsolt szerződése a nyáron lejár, hiszen csak egy évre írt alá, nem akarta hosszú távra lekötni magát. Érettségi után felvették a Testnevelési Egyetemre, de fiatalon inkább a kézilabdára koncentrált, azonban néhány éve rájött, hogy nem húzhatja, és bele kell állnia, így a nyáron lediplomázott.

„És ha már így belelendültem, akkor a testnevelő tanári diplomát is szeretném megszerezni. Tudatosan készülök a profi sport utáni életre, de a sportágat semmiképpen nem akarom elhagyni, hiszen az életem részévé vált. Tízéves korom óta ekörül forog minden, és annyit kaptam már tőle, hogy szeretnék valamit visszaadni. Úgy gondolom, ennek az edzői munka a legjobb útja” – tette hozzá Balogh.

A tabella 5. helyén telelő ETO legközelebb 2025. február 8-án lép pályára a hazai bajnokságban, a Budakalász otthonába látogat.