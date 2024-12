Férfi kézi BL: sokkal könnyebbnek ígérkezik, mint a hazai mérkőzés

AZ ÉV UTOLSÓ MECCSÉRE utazott a Bajnokok Ligájában a Veszprém HC férfi kézilabdacsapata Dániába, a csoport utolsó helyén álló Fredericia otthonába, és mivel más szinten játszik a két gárda, a magyar bajnoknak nem szabad, hogy gondot okozzon a két pont megszerzése.

Tekintve, hogy Gudmundur Gudmundsson csapata az eddigi kilenc csoportfordulóban csak egyszer tudott nyerni, a lengyel Wisla Plockot győzte le otthon 28–25-re, ezenkívül pontot rabolt az Eurofarm Peliszter vendégeként, de a többi mérkőzését elveszítette, hazai pályán kikapott a Sportingtól, a Füchse Berlintől és a Pelisztertől is.

A Veszprém Arénában a vártnál jobban megszenvedett a BL-újonc ellen Xavier Pascual alakulata, csak 34–32-re tudott nyerni úgy, hogy a hajrában többször is csak egy gól volt az előnye. Igaz, Jehja el-Dera súlyos sérülése megfogta a csapatot, és az ellenfél is jó formában volt, azóta azonban visszaesett a teljesítménye a BL-ben és a hazai bajnokságban is.

Az Építők sincs csúcsformában, más kérdés, hogy így is biztosan hozta a meccseit minden fronton, még az is belefért, hogy a bajnokságban a Fradi ellen elveszítsen egy félidőt, de az is jól látszott, hogy percek alatt el tud intézni bárkit.

„A dánok elleni veszprémi mérkőzés nagyon nehéz volt, nemcsak Jehja sérülése miatt, hanem mert az ellenfél jó csapat, jól használja a hét a hat elleni játékot, kiváló lövői vannak, és rengeteg taktikai variációt használ – mondta Xavier Pascual a veszprémi klub honlapjának. – Nekünk kulcsfontosságú a szerdai mérkőzés, mert a csoport élén akarunk végezni, de nemcsak nekünk, nekik is szükségük van a pontokra, ha tovább akarnak jutni. Néha nem könnyű megmondani, hogy a csoport elején álló csapatok ellen nehezebb, vagy amelyek a továbbjutásért küzdenek.”

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Fredericia (dán)–Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Peliszer (északmacedón)–Wisla Plock (lengyel)

B-CSOPORT

18.45: Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)

20.45: Nantes (francia)–Magdeburg (német) (Tv: Sport1)