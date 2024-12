Dánia már nem hibátlan, Norvégia nyerte meg a bécsi középdöntős csoport rangadóját

Egyik csapat sem hozott magával pontot a középdöntőbe, így különösen fontos volt a győzelem mindkettejük számára. Az első félidő harmadánál már 8–4-re vezettek a németek, majd a társházigazda 10–10-re egyenlített, azonban ezt követően zsinórban négy gólt kapott – végül a különbség is ennyi maradt a szünetre. Nem alakult jól a meccs a fordulás után Svájc számára, mivel a 35. percben már nyolcgólos hátrányban kézilabdázott. Ezt követően nem tudott érdemben zárkózni, sőt, a fradista Emily Bölk góljával (aki összesen négyszer talált be) az 52. percben tízre hízott a különbség a két csapat között (32–22). A hajrá így már nem hozott sok izgalmat, végül a németek 36–27-es győzelmet arattak.

Judith van der Helm és az FTC-ben játszó jobbszélső, Angela Malestein két-két góljával kezdődött a mérkőzés, de aztán a szlovénok feljöttek 5–4-re. Ezt követően is a hollandoknál volt az előny, akik jó darabig nem tudták növelni a két-három gólos különbséget, viszont a félidő végén 14–9-re vezettek, ám Natasa Ljepoja góljával még tudtak faragni a hátrányukon szomszédaink. A Győrben szereplő jobbátlövő, Dione Housheer szerezte az első gólt a második játékrészben, a szlovénok a 36. percre mégis átvették a vezetést 16–15-re. A szintén az ETO-ban kézilabdázó Bo van Wetering megszakította a németalföldiek hatperces gólcsendjét, majd ellenfelük 14 percen át nem tudott betalálni. Mínusz ötről pedig már Szlovénia nem tudott felállni, Hollandia 26–22-es sikerrel maradt hibátlan a kontinenstornán.

A csoport rangadója a várakozásoknak megfelelően szoros küzdelmet hozott, viszont egyik fél koncentrációja sem volt még tökéletes – ezt jelzi a két-két kihagyott hetes és a több elpuskázott ziccer az első 30 percben. Ellenben az első félidőben mindkét kapus, a dán Althea Reinhardt és a korábban Siófokon és Győrben is védő norvég Silje Solberg-Östhassel is 45.45 százalékos hatékonysággal dolgozott a háló előtt, tehát rájuk nem lehetett panasz. Egyébként maximum kétgólos előny alakult ki, így volt ez a szünet előtt is, de az olimpiai és vb-bronzérmes dánok ebből a különbségből egyet eltüntettek (12–13).

A fordulás után állva hagyta ellenfelét Norvégia, csinált egy 4–0-t a győri játékosok, Emilie Hovden, Kari Brattset és Kristine Breistöl góljával, kiegészülve Henny Reistad találatával. A dán emberelőny hozott változást, háromgólosra csökkent a hátrányuk, később pedig feljöttek 21–20-ra, s jött is az időkérés az olimpiai és Eb-címvédőtől. Négy perccel később a norvégoknak sikerült visszaállítani a háromgólos különbséget, ekkor pedig a dánok kértek időt, de az azt követő két támadásuknál eladták a labdát. Ismét négy volt közte, majd olykor három, és végül ennyi is maradt, Norvégia 27–24-re nyert.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

II. CSOPORT (BÉCS)

Svájc–Németország 27–36 (14–18)

Ld: Schmid 8, Emmenegger 6, ill. Hauf 6, Grijseels 5, X. Smits 5

Hollandia–Szlovénia 26–22 (14–10)

Ld: Malestein 6, Sprengers 5, ill. Stanko 7, Ljepoja 5

Dánia–Norvégia 24–27 (12–13)

Ld: Aagot Hansen 6, Friis 5, ill. Breistöl 5, Reistad 5

II. CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 2 2 – – 55–44 +11 4 2. Norvégia 2 2 – – 60–50 +10 4 3. Dánia 2 1 – 1 59–57 +2 2 4. Németország 2 1 – 1 58–56 +2 2 5. Szlovénia 2 – – 2 48–59 –11 0 6. Svájc 2 – – 2 57–71 –14 0

TOVÁBBI CSÜTÖRTÖKI EREDMÉNYEK

I. CSOPORT (DEBRECEN)

Svédország–Lengyelország 33–25 (17–15)

Franciaország–Románia 30–25 (12–9)

Magyarország–Montenegró 26–20 (16–11)