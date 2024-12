Női kézilabda Eb: Bundsen már 8 gólnál, a svédek a második félidőben lelépték a lengyeleket

Középdöntős csoportunk első meccsén a svédek egy 5–1-es sorozattal kezdtek, utána azonban a következetesen hét mezőnyjátékossal támadó lengyelek fokozatosan felzárkóztak, sőt, 12–11-re egy rövid ideig vezetni is tudtak. Látszólag nem érdekelte őket, ha üres kapus gólokat is kaptak ebből a taktikából, nem álltak le vele, mert egyébként szorosan tartották a meccset. A már szünetig hét gólig jutó Nathalie Hagman, valamint a két egész pályás gólt jegyző Johanna Bundsen révén a félidőben kettővel vezetett Tomas Axnér együttese.

A második játékrész elején többször is jól szűrte meg a svéd védelem a lengyelek emberelőnyös játékát, és Bundsen védési hatékonysága is egyre feljebb kúszott, mindezekkel egyenesen arányosan hízott a két gárda közötti különbség. Bundsen a harmadik gólját is megszerezte a meccsen, amellyel összességében már nyolcnál jár a tornán, majd a hivatalos statisztika szerint tíz védéssel adta át a helyét a debreceni Jessica Rydének. Axnér bátran megtehette, hogy belevariál a kezdőbe, ugyanis csapata már nyolccal is vezetett. A lengyeleket irányító Arne Senstad sem erőltette tovább a kapus nélküli támadásokat, a svédek magabiztosan, nyolc góllal múlták felül pénteki ellenfelünket.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

Svédország–Lengyelország 33–25 (17–15)

Ld: Hagman 9, Roberts 6, ill. Kobylinska 6

KÉSŐBB

18.00: Franciaország–Románia (Tv: M4 Sport)

20.30: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!