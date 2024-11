Szita Zoltán: Sok minden megváltozott Plockban

Nem érezte jól magát Szita Zoltán Szegeden Juan Carlos Pastor játékrendszerében, és a spanyol edző 2023-as távozásával sem változott sokat a helyzete, így nagy reményekkel tért vissza a nyáron Plockba, ahol 2019 és 2022 között már játszott három évet Xavi Sabaté irányításával, és ezer szállal kötődik a lengyel klubhoz.

„Nemcsak szakmailag, lelkileg is sokat jelent, hogy visszatértem. Sok minden megváltozott a klubnál, kicsit más a légkör, a támadás, módosult az edző taktikai felfogása. Ami viszont nem változott, az a védekezés, és ez talán a legfontosabb. Xavi türelmes, megkapjuk a lehetőséget és az időt, hogy fejlődjünk, segít minden edzés után. Minden meccset követően videózunk, folyamatosan arra törekszik, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból – mondta a Nemzeti Sportnak Szita Zoltán a Veszprém HC ellen 30–26-ra elveszített Bajnokok Ligája-csoportmeccs után. – Az idény elején megnyertük a lengyel Szuperkupát, majd otthon legyőztük a nagy rivális Kielcét. Szerintem a korábbi három évem alatt összesen nem nyertünk annyiszor ellene, mint most, az első három hónapban! A klub sokat fejlődött az elmúlt években: korábban az Európa-ligában játszottunk, most már a Bajnokok Ligájában, ráadásul évek óta tovább is jut a gárda a csoportjából.”

Ezen a téren most nem áll valami fényesen a Plock, sereghajtó az A-csoportban két ponttal, nyolc meccséből csak egyet tudott megnyerni, az északmacedón Eurofarm Peliszter elleni hazai találkozót 26–18-ra, de a magyar válogatott balátlövő bízik a továbbjutásban. Szerinte eddig sem játszottak olyan rosszul, mint azt a tabellán elfoglalt helyezésük mutatja, csak egy góllal kaptak ki a jó játékerőt képviselő a PSG-től és a Füchse Berlintől is. Eleinte sok ziccert és hetest hibáztak, ami megpecsételte a sorsukat.

Viszont a hátralévő két idei fordulóban papíron könnyebben nyerhető meccsek várnak a csapatra, amely csütörtökön a dán Fredericiát fogadja, egy hétre rá pedig Bitolába, a Peliszter otthonába utazik. Ha ezt a két mérkőzését hozza, és megszerzi a négy pontot, valószínűleg nem kieső helyen várja a tavaszi folytatást.

„Szerintem a Veszprém Arénában sem voltunk esélytelenek, többször előfordult, hogy a hazaiak elmentek hattal, aztán visszakapaszkodtunk, de nehéz folyamatosan hátrányban játszani, az Építők pedig erős, nagyon együtt van, jó edzővel, jó játékrendszerben dolgozik – tette hozzá a 26 éves válogatott balátlövő, aki szerint Plockban könnyebb volt a magyar bajnok ellen teljesíteni, mert a szurkolóik nagyon jó hangulatot varázsoltak a csarnokba. – Az elmúlt évekkel összehasonlítva a Veszprém védőfala most mintha még keményebb lenne. Amikor feláll a Ligetvári Patrik, Dragan Pesmalbek, Ludovic Fabregas, Aron Pál­marsson négyes, az azért elég húzós. Védekezésben nagyon sokat fejlődtek, lerohanásból az előző kiírásban is rendkívül veszélyesek voltak, ahogy most is. Ezt leszámítva csak kisebb dolgok változtak Veszprémben, például vannak új játékosai, Nedim Remilinek meg más a szerepköre, az előző évadban irányító volt, ezúttal újra jobbátlövő.”

Szita Zoltán a hazai bajnokságban 34 találattal a harmadik helyen áll a klub házi góllövőlistáján az irányító Miha Zarabec (46 gól) és a jobbszélső Michal Daszek (36 gól) mögött, a BL-ben pedig 19 találattal az ötödik legeredményesebb a keretben. A Plock vezeti a lengyel liga tabelláját, és a BL-ben a jelenlegi állás ellenére is minden esélye megvan rá, hogy továbbjusson a csoportjából.