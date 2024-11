Élt opciós jogával az ETO, a következő idényben is Győrben játszik a szélső

2023 nyarán a dán Viborg csapatától érkezett Győrbe a norvég szélső, Emilie Hovden, akivel a zöld-fehérek akkor 2+1 éves szerződést kötöttek. Az ETO hétfőn a hivatalos oldalán közölte, hogy a klub és a játékos is a folytatás mellett foglalt állást, így életbe lépett az opciós jog, azaz a kézilabdázó szerződése immár a 2025–2026-os idény végéig szól.

„Nincs Győrnél jobb hely egy kézilabdázó számára. A klubnál minden adott, hogy a legmagasabb célokért küzdhessünk. Fantasztikus csapategység van az öltözőben, mindenki éhes a sikerre, éppen ezért nem volt kérdéses számomra egy percre sem, hogy maradni szeretnék, amikor a klub megkeresett a plusz egy évvel kapcsolatban. Örülök, hogy továbbra is zöld-fehér mezben harcolhatok meg az aranyérmekért” – mondta a 28 éves jobbszélső, aki eddig 50 alkalommal viselte tétmérkőzésen a Győr mezét, ezeken a találkozókon 149 gólt szerzett.

„Emilie igazán alázatos, szorgalmas sportoló, aki elkötelezett a folytonos szakmai fejlődés mellett. Remek csapatember, aki nem csak a meccseken, de az edzéseken is maximumot nyújt. Úgy ítéltük meg, hogy szükségünk van rá a következő évadban is, így kezdeményeztük az opció eltörlését. Örülök, hogy jövőre is bennünket erősít majd” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.