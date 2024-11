Női kézilabda Eb: Tipikus első mérkőzés volt – Győri-Lukács Viktória

„Tipikus világversenyes első meccs volt, amelyre még rátett egy lapáttal a hazai pálya. Nagyon szerettünk volna bizonyítani a kilátogató szurkolóknak. A meccs végére talán el is értük ezt a célunkat” – kezdett bele a meccs emberének választott Győri-Lukács Viktória, aki nyolc lövésből hat góllal zárt.

„Teljesen más kézilabdát játszanak, mint a legtöbb európai válogatott, más a tempó a megszokottól, három lépésből lőnek – ezekhez alkalmazkodnunk kellett. Miután kiismertük őket, már megtaláltuk a hatásos védekezést ellenük. A végén figyeltem, hogy mennyire örültek a debütáló társuknak, az egész csapat tapsolt, meg énekelt neki. Ahhoz képest, hogy mi nyertünk, látszott, mennyire élvezték, hogy itt lehetnek az Eb-n. Örülök, hogy ők is itt lehetnek, feltörekvő válogatott, meglátjuk, a jövőben mire lesznek képesek.”

A Győri ETO kiválósága kiemelte, szélsőként akkor tud eredményes lenni, ha a társai megtalálják a labdákkal, és Klujber Katrinnal már remekül működik a páros kapcsolatuk, egyre jobban egymásra hangolódnak, annak meg végképp örült, hogy ezekből a passzokból többnyire eredményes tudott lenni.

„Nagyon bízom benne, hogy a szurkolóink emlékeztetni fogják a svédeket a tavaszi olimpiai selejtezőre., és megint olyan hangulatot fognak teremteni, mint akkor, az rengeteget segítene nekünk – tét már ki a szombati csoportrangadóra. – Ha a néhány perces izguláson túl tudunk lendülni, akkor van esélyünk, de nagyon nehéz mérkőzés lesz, teljesen más szintű ellenfél és játékosok. Mi mindent meg fogunk tenni a sikerért.”

Papp Nikolettától arra voltunk kíváncsiak, miben kellett változtatni védekezésben a kezdeti problémákat észlelve.

„Az elején sokat hibáztunk elöl és hátul is, és a fújás is kicsit meglepett minket, több mindent elengedtek. Utána védekezésben váltottunk, inkább végigkísértük az embereket, és bevállaltuk, hogy mélységben nagyobb helyek lesznek, ez jobban működött a törökök ellen. Szombaton teljesen más szintű ellenfél vár ránk, amely szerintem belőlünk is jobb teljesítményt fog kihozni. Az semmiképpen sem hátrány, hogy nem a svédekkel kezdtünk, hanem volt előtte egy könnyebb találkozónk, amellyel ráhangolódhattunk az Eb-re. A most mutatott játék egyáltalán nem lesz hatással a következő mérkőzésünkre” – értékelt a védelmünk oszlopa.

„A lényeg, hogy begyűjtöttük a két pontot, ahogy terveztük – jelentette ki a három gólig jutó Szöllősi-Schatzl Nadine. – Az viszont biztos, hogy a svédek ellen ennél több kell majd. A folytatásban védekezésben jobban fel kellett keményednünk, és többet kell segítenünk a kapusainknak. Előzetesen a mostani meccsen is több könnyű indításgólt vártam volna magunktól. A ziccerkihasználásnál pedig türelmesebbnek kell lennünk. A svédek ellen roppant nehéz mérkőzés vár ránk. Az olimpián nüanszokon múlott a sikerünk, ezt vissza szeretnénk adni nekik. Nagyon bízom a csapatban, tavasszal egyszer már nyertünk ellenük Debrecenben, most is ezen leszünk teljes erőbedobásunkkal.”

„EGYÉRTELMŰ, HOGY MÉG NEM PÖRÖGTÜNK A MAXIMUMON”

– Valami ilyesmi hangulatot képzeltek el a nyitó mérkőzésre?

– Reménykedtünk benne, legbelül tudtuk is, hogy ilyen sokan eljönnek majd és szurkolnak nekünk – válaszolta KLUJBER Katrin, a magyar válogatott jobbátlövője. – Ezt próbáltuk meg győzelemmel és szép játékkal meghálálni. Utóbbi egy kicsit hullámzó volt, ennél sokkal, de sokkal több kell Svédország ellen.

– A négy-egyes török kezdés inkább rajtunk múlt, vagy a törökök leptek meg minket?

– Mindenképpen rajtunk múlt, az elején nem tudtuk felvenni a saját ritmusunkat. A helyzetek megvoltak, de jó néhány ziccert kihagytunk, velük hamarabb meg tudtuk volna fordítani az állást. Bár mégis azt mondanám, hogy a meccs első szakasza inkább a védekezésben volt káosz, és amint feljavultunk, utána elöl is voltak szép periódusaink.

– Nehéz számszerűsíteni, de mégis: mennyit adtak ki magukból a gyengébb képességű riválissal szemben?

– Nem mindent, egyértelmű, hogy még nem pörögtünk a maximumon. Nyilván papírforma-győzelmet vártunk saját magunktól, de egy ilyen világversenyt nem könnyű elkezdeni.

– Mi lehet szombaton a svédek elleni siker kulcsa?

– Támadásban higgadtabbnak kell lenni, fontos tanulság, hogy nem az elején kell tízzel megnyerni a meccset. Nem szabad, hogy birkózásba menjen át a találkozó, és hátul nem szabad cserben hagyni a másikat.

16. NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 30–24 (13–8)

Debrecen, Főnix Csarnok, 2927 néző. Vezette: Prastalo, Balvan (bosnyákok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – GYŐRI-LUKÁCS 6, KLUJBER 6 (4), VÁMOS P. 4, Füzi-Tóvizi, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Böde-Bíró (kapus), Papp N., Márton G. 1, Tóth Nikolett 3, Faluvégi D. 1, Bordás, Simon P. 2, Kácsor 1, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

TÖRÖKORSZÁG: Erbektas – Gökdemir 2, Akgün, Demircelen, Rozdogan 2, ISKIT-CALISKAN 5 (1), Aydin 2. Csere: Bembeyaz (kapus), Sahin 3, Gedik 2, Tügel 1, Hosgör, Öztürk 1, SÖNMEZ 4, Yilmaz 1, Isikhan 1. Szövetségi kapitány: Costica Buceschi

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–4. 8. p.: 3–5. 14. p.: 6–5. 18. p.: 7–8. 35. p.: 15–11. 40. p.: 20–12. 45. p.: 24–16. 51. p.: 28–19. 55. p.: 28–22

Kiállítások: –, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Costica Buceschi: – Büszke vagyok a csapatomra, szerintem jó kézilabdát játszottunk az első Eb-meccsünkön. Tisztában voltam vele, hogy nem fogjuk tudni hatvan percen keresztül fenntartani a kezdeti színvonalat, a magyarok jelenleg még jóval előttünk járnak. Ezért mindenkinek lehetőséget adtam, olyan játékosom is volt, aki most mutatkozott be a csapatban. Tanulnunk kell a mérkőzésből, az északmacedónok ellen reményeim szerint több esélyünk lesz a győzelemre.