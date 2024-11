Női kézilabda Eb: Feröer vereséggel mutatkozott be; román siker Debrecenben

Svájc és Feröer is történelme első győzelmére készült, legalábbis az Európa-bajnokságokat tekintve. De míg az észak-európai ország csak most mutatkozott be a kontinenstornákon, addig a svájciaknak már van tapasztalatuk az Eb-kkel kapcsolatban.

Feröer Európa-bajnoki bemutatkozása nem sikerült. Az első félidőben Annika Frídheim Petersen 44 százalékos védési hatékonysággal meccsben tartotta őket, és utána hiába került nyolcgólos hátrányba a feröeri csapat, a végét a svájci védelem gyengélkedése miatt szorosabbá tette, két gólra is feljött, de a vereséget már nem kerülhette el. Svájc története első Eb-győzelmét aratta.

Debrecenben a románok az első félidőben nem bírtak a remekül védő Sabriná Novotnával, szünet után viszont egyre jobban fáradtak Charlotte Cholevováék, és így Románia már könnyebben szerezte a gólokat. A vége így is szoros lett, végül a kilenc gólig jutó, öt büntetőt is értékesítő Bianca Bazaliu vezérletével a románok nyertek.

Izland hatmeccses vereségsorozatot akart megszakítani az Eb-ket tekintve, és az első félidőben szinte végig vezetett Hollandia ellen. A második játékrészben azonban kijött a hollandok nagyobb rutinja, ráadásul az északiak sokkal többet hibáztak. A ferencvárosi Angela Malestein és a győri Dione Housheer is öt góllal zárt. A szintén győri Bo van Wetering két gólig jutott.

NŐI KÉZILABDA

Európa-bajnokság

B-csoport: Románia–Csehország 29–28 (11–13)

Ld: Bazaliu (9), Ostase (8), Bors (4), ill. Cholevová (11), Jerábková (6), Sustácková (5)

D-csoport: Svájc–Feröer 28–25 (13–7)

Ld: Gautschi (8), Schmid (7), Bächtiger (5), ill. Brandenborg, Mittún (7-7), Arge, Samuelsen (2-2)

F-csoport: Hollandia–Izland 27–25 (12–12)

Ld: Nüsser, Malestein, Housser (5-5), ill. Albertsdóttir (8), Thorkelsdóttir (4), Sturludóttir, Björnsdóttir (3-3)