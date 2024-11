Montenegró nyerte a balkáni derbit Debrecenben; fölényes dán és német siker a női kézilabda Eb-n

A debreceni B-csoportban a balkáni derbin a szerb szurkolók voltak többségben a lelátón, de azért a montenegrói ultrákat sem kellett félteni! Ahogyan a legutóbbi Eb-n bronzérmes válogatottjukat sem, amely szokásához híven óriási munkát tett bele a védekezésbe. Egyik fél sem ment a szomszédba egy kis keménységért, amit a kilenc kiállítás és a 17 hétméteres is jól mutat. Ezeket a 11 góllal záró Djurdjina Jaukovics dobálta be a leghatékonyabban, ami a kulcsa volt csapata 24–18-as sikerének. Szerb részről a DVSC magyar állampolgársággal is rendelkező átlövője, Jovana Jovovics hét találatig jutott.

Mindkét kispadon volt egyébként magyar érdekeltség, ugyanis Montenegró szövetségi kapitánya Szuzana Lazovics, az Alba Fehérvár vezetőedzője, Szerbiát pedig a Győri Audi ETO másodedzője, Uros Bregar irányítja.

A csoportok első két helyezettje lép a középdöntőbe, a B jelű kvartettből érkezők a magyar érdekeltségű, szintén debreceni A-csoport továbbjutóival találkoznak majd, ugyancsak a Főnix Arénában.

Nem volt éppen ideális a horvát válogatott felkészülése, miután Ivica Obrvan több rutinos játékost – Camila Micijevic, Tea Pijevic és Valentina Blazevic – is kihagyott az Eb-csapatból. Az említettek aztán közös sajtónyilatkozatban fejezték ki csalódottságukat, és azt is sérelmezték, hogy ők is csak a sajtóból értesültek a hírről. A helyzet a többi horvát játékos fejét is bizonyosan megzavarta, persze a két évvel ezelőtti ezüstérmes dánok ellen egyébként sem lehettek vérmes reményei délnyugati szomszédainknak a bázeli D-csoportban.

A dánok a 35. és a 45. perc között döntötték el végleg a találkozó sorsát, megszerezve 70. Eb-győzelmüket. A meccs legjobbjának megválasztott Anna Kristensen 19 védéssel zárta a találkozót, a Győr közelmúltban kisebb vállsérüléssel bajlódó irányítója, Kristina Jörgensen négy góllal fejezte be a mérkőzést.

Az innsbrucki F-csoportban a németek nyertek magabiztosan a felkészülés során a mieinktől is vereséget szenvedő, láthatóan kisebb játékerőt képviselő ukránok ellen – ez volt Emily Bölkék 50. Eb-sikere. A legeredményesebb ukrán a budaörsi Lilija Gorilszka volt négy góllal, míg a fehérvári Tamara Szmbatjan háromig jutott.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

Montenegró–Szerbia 24–18 (11–8)

Ld: Jaukovics 11, ill. Jovovics 7

KORÁBBAN

Románia–Csehország 29–28 (11–13)

D-CSOPORT (BÁZEL)

Dánia–Horvátország 34–26 (16–13)

Ld: Möller 7, Aagot Hansen 5, ill. Pavlovic 6, Birtic 5

KORÁBBAN

Svájc–Feröer 28–25 (13–7)

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

Németország–Ukrajna 30–17 (15–9)

Ld: Grijseels 6, Antl 5, ill. Gorilszka 4

KORÁBBAN

Hollandia–Izland 27–25 (12–12)