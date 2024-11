Női kézilabda Eb: az EHF kiakasztotta a dánokat és a norvégokat; Lunde hazautazott, Hergeirsson nem érti Mörköt

Érdekes közjáték okozott bosszúságot a címvédő norvég és a szintén éremesélyesnek tartott dán válogatott háza táján a rajt előtt, miután mindkét delegáció problémába ütközött több játékosa regisztrálásával.

A szabály úgy szól, hogy nemzetenként maximum 20 játékos regisztrálható az Eb rajtjakor a korábban leadott 35 fős bő keret tagjai közül, és közülük szabadon variálható az adott meccsre benevezett 16 fő. Aki 20-nál kevesebb játékost regisztrál az Eb kezdete előtti napon megtartott technikai értekezleten, annak lehetősége van még később egy játékost hozzáadni a keretéhez.

Ezen felül összesen hat cserére van lehetőség a torna során (kettőre a csoportkör, kettőre a középdöntő és kettőre a záró hétvége alatt), de ekkor már csak valakinek a helyére érkezhet új játékos.

A norvégoknál és a dánoknál is abból adódott a probléma, hogy két-két játékost úgy akartak az elején regisztrálni, hogy az esetükben csak az útlevelük fénymásolatát tudták bemutatni a technikai értekezleten, amit az EHF jelen levő delegáltjai nem fogadtak el. Az európai szövetség szerint világos a rendelkezés (az Eb versenyszabályzatának 13.6 pontja foglalkozik a kérdéssel), és az útlevél vagy személyi eredeti példányát kell bemutatni minden játékos esetében. A két skandináv ország azt sérelmezte, hogy legutóbb két éve is elég volt a másolat, márpedig azóta nem változtattak a szabály szövegén, legfeljebb most máshogy értelmezte az EHF, erről viszont nekik nem szóltak.

A norvégok egyébként spórolásból döntöttek úgy, hogy a balátlövő Maja Furu Saeteren és a jobbátlövő Kristina Sirum Novak otthon maradnak, és készenlétben várják, ha esetleg szükség lenne rájuk. A dánok az Eb-csapatból meglepetésre kimaradó győri Sandra Toftot, valamint Sarah Poulsent nem tudták regisztrálni a fenti okokból, de állítólag a szlovénoknak is hasonló problémájuk akadt. A norvégok tiltakoztak is az EHF-nél, de az európai szövetség nem változtatott a döntésén. Mindez azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló plusz egy nevezésen felül már csak csere árán tudnak új játékost behozni a csapatukba.

„Őszintén megmondom, ez nem túl sportszerű eljárás” – dühöngött Morten Henriksen, a dán szövetség sportigazgatója.

A közjáték egyébként egyik csapatot sem zavarta meg túlságosan, a norvégok Szlovéniát, a dánok Horvátországot múlták felül magabiztosan. A norvégoknál azonban a nyitó meccsük után hazautazott világklasszis kapusuk, Katrine Lunde, és csak a középdöntőre tér vissza a társaihoz. A norvég válogatottól a mostani tornával búcsúzó Thorir Hergeirsson elmondta, a másik variáció az lett volna, hogy egyáltalán nem számíthatnak Lundéra az Eb-n.

Az ok, hogy a 44 éves játékos párja, a korábban Győrben futballozó Nikola Trajkovics Szerbiában edzősködik, és nehezen tudják kilogisztikázni, mikor ki vigyázzon a kislányukra. Hergeirsson szerint, ha valaki meg tudja oldani ezt az ingázást, akkor az a 24. (!) világversenyén részt vevő Lunde, akinek már a felkészülés során is engedélyezték, hogy Kristiansandban edzhessen.

„A kézilabdán kívül is van élet, és most fontos volt számomra, hogy Atina élvezzen elsőbbséget” – jelentette ki Lunde.

Azzal már kevésbé barátkozik meg Hergeirsson, hogy az anyai örömök elé néző Nora Mörk szakértőként kommentálja a válogatott meccseit az Eb alatt a tv-ben.

„Az más, ha vendégként meghívnak egy műsorba. Az viszont számomra összeférhetetlen, ha egy még aktív válogatott játékos szakértőként nyilvánul meg. A szememben a szakértő olyan, mint egy újságíró. Teljesen más szerepkör, rengeteg szürke zónával. Meglep, hogy a televíziónál nem látják ezt. Az évek során több játékosomat is hívták hasonló szerepkörbe, és általában kikérték előtte róla a véleményemet, majd abban maradtunk, legyenek inkább csak vendégek. Az teljesen más helyzet, ha egy már visszavonult játékost kének fel. Nem lehetsz egyszerre tagja egy csapatnak, és beszélhetsz róla szakértőként, újságíróként. Majd akkor csinálj ilyet, ha már ötvenéves leszel” – fejtette ki véleményét Hergeirsson a VG-nek Mörk szakértői szerepkörével kapcsolatban.

Érdekesség, hogy utódja, Ole Gustav Gjekstad már nem lát ekkora problémát benne, szerinte Mörk jól átlátja a játékot, így hasznos kommentjei lehetnek a mérkőzésekről.

