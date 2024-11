Másfél év után győzött újra a Szeged a Veszprém ellen!

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

9. forduló

OTP Bank-Pick Szeged–Veszprém HC 28–24 (12–12)

VISSZATÉRT AZ ÉLET A MAGYAR RANGADÓBA azáltal, hogy a nyáron mind a Szeged, mind a Veszprém komoly változásokon esett át. Míg legutóbb mindkét hazai topcsapatunknak kimondottan gyenge idénye volt, addig ebben a mostaniban jóval összeszedettebb csapat benyomását keltik. A szegediek Michael Apelgren irányításával skandináv útra léptek, az Építők pedig Xavier Pascual révén egy katalán szakemberre bízta a sorsát.

A Veszprém a klubvilágbajnokság megnyerésével és a PSG összezúzásával (41–28 a BL-ben) mutatta meg igazán az erejét, a Szeged pedig a Magdeburg, a Nantes és a Kielce legyőzésével bizonyította, hogy hazai pályán bárkit képes elkapni. A Pick Aréna – a vendégszektorral együtt – teljesen megtelt, a rajongók a kézilabda ünnepére készültek.

Ez nem véletlen, mert egy ilyen rangadó jelen körülmények között magas színvonalú, izgalmakban gazdag találkozót ígért. Magnus Röd visszatért októberi sérülése után, a címvédő soraiból viszont Jehja el-Dera, Lukas Sandell és Gasper Marguc is hiányzott.

A mérkőzés első szakaszában a Szeged akarata érvényesült, 15 perc után 6–3 állt az eredményjelzőn. Az extázisban védekező Gleb Kalaras vezérletével hátul egy centiméternyi területet nem engedett ellenfelének a hazai együttes, és Mikler Roland is többet találkozott a labdával, mint Rodrigo Corrales. Elől Mario Sostaric mindent bedobott, és a beálló Bánhidi Bencéhez is sokszor jutott el a labda.

A szurkolók már ekkortájt akkora zajszintet produkáltak, mint a fentebb említett BL-meccsek végjátékában. Ludovic Fabregas találataival tapadt a Veszprém, miközben megjött a pályára a Tisza-partiak „második sora”. Bodó Richárd rögtön egy hatalmas bombával köszönt be, majd Sebastian Frimmel visszaállította a közte hármat.

Fotó: Kon Márton

A játékrész hajrájában beszállt Aron Pálmarsson is, akiben mindig benne van, hogy egymaga megfordítja egy meccs dinamikáját. Így is lett, a szünetben már döntetlen volt az állás (12–12).

Egyértelműen a Szeged jött ki élesebben az öltözőből, de a rivális is próbálta tartani a lépést az egyre nagyobb iramot diktáló hazaiakkal. Közben a védekezések is egyre keményebbé váltak, ami felkorbácsolta az indulatokat a csarnokban. Fabregas rendre tanítani való módon került helyzetbe, könnyű gólokat szerezve. A meccs egyik legszebb pillanata az volt, amikor Janus Smárason blokkolta Hugo Descat üres kapura irányuló kísérletét.

A hajrában a szegediek jól őrizték két-háromgólos előnyüket, az 58. percben Jérémy Toto odaütött Nedim Remili arcára, amiért piros lapot kapott. A végjátékban Bodónak emberhátrányban is sikerült betalálnia, majd Mikler is védett egyet. A trónkövetelő kilenc mérkőzés után győzte le ismét a címvédőt, a vége 28–24 lett.