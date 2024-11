Imre Bence: Azért nem kell a kardunkba dőlni

Hatalmas iramú meccset láthatott szerda este a győri Audi Aréna 1800 nézője, Szlovákia végig méltó partnere volt a magyar válogatottnak. Chema Rodríguez csapata magabiztosan kezdte a mérkőzést, de tíz percet követően északi szomszédunk is felvette a ritmust.

Összesen 119 támadást láthattunk, ami kiemelkedő, ahogyan a 96 kapura lövés is az, amennyit a felek eleresztettek. A nagy rohanás közepette a mieink nem tudták leszakítani gyengébb képességű riválisukat, de a végjátékban azért megmutatkozott, melyik a jobb csapat. A 37–32-es győzelemből Imre Bence kilenc góllal vette ki a részét, a jobbszélső ezúttal a hétméteresek értékesítésében jeleskedett, nyolcból hetet bedobott.

„A játék az elején még úgy-ahogy ment, voltak jó periódusaink, de összességében rossz meccset játszottunk. Nem megbántva a szlovákokat, több góllal kellett volna nyernünk és jobban figyelnünk. A hibák, kihagyott ziccerek benne vannak, de a visszarendeződés nem működött. Nem volt időnk cserélni, nem segítettünk be egymásnak védekezésben, bosszantó volt, ahogyan kaptuk a gólokat. Azért nem kell a kardunkba dőlni, a győzelem a legfontosabb, ez volt az első meccsünk Párizs óta, az olimpián pedig jól játszottunk” – mondta a mérkőzés után a nyár óta a német THW Kielt erősítő fiatal.

A 32 kapott gól valóban nagyon sok, viszont a 37 lőtt annál mutatósabb. Pláne, ha a támadásbefejezéseink változatosságát is számba vesszük: a balszélső Bóka Bendegúzhoz sokszor ment le a labda, Fazekas Gergő egy egyezései is látványos befejezéseket eredményeztek, az átlövők közül Bodó Richárd és Ónodi-Jánoskúti Máté bolondították meg a vendégvédelmet, Rosta Miklós pedig beállóból hétszer is betalált.

„Nem volt sok időnk felkészülni erre a meccsre, ez látszott is a védekezésünkön. Bízzunk benne, hogy a következő napokban tudunk javítani, és vasárnap Finnországban a következő meccsen már sokkal jobban teljesítünk védekezésben. Jól éreztem magam a pályán, örültem a sok játéklehetőségnek és annak, hogy góljaimmal segíteni tudtam a csapatnak” – mondta Rosta, a Bajnokok Ligája-szereplő Dinamo Bucuresti játékosa.

A 25 éves beálló román csapatában a nyáron nagy változás történt, a Veszprémbe távozó spanyol Xavi Pascual helyét honfitársa David Davis vette át a kispadon. Ez nem befolyásolja a klubjában kapott játékperceit, poszttársával, a dán Frederik Ladefogeddel többnyire felezik a meccseket. A Bajnokok Ligája első hét fordulójában hatszor lépett pályára, 21-szer talált be, csapatával pedig a harmadik helyen áll a Veszprém csoportjában.

Mielőtt még folytatódna a klubszezon, a magyar válogatott vasárnap Finnországban lép pályára.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

2026, SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–Szlovákia 37–32 (15–12)

Győr, 1800 néző. V: Lindenbaum, Laron (izraeliek)

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Fazekas G. 4, Ónodi-Jánoskúti 3, Sipos A. 1, Ligetvári, Bodó 4, BÓKA 5. Csere: Palasics (kapus), IMRE B. 9 (7), ROSTA M. 7, Hanusz 2, Győri M., Krakovszki Zs., Ancsin G. 2, Szűcs B. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

SZLOVÁKIA: Zernovic – Fenár 1 (1), Hlinka, Duris 1, MACHÁC 6, PROKOP 5, Briatka 3. Csere: Paul (kapus), Moravcik, POTISK 5, Smetanka 5, Mital 1, Misovych 3 (2), Petrzela 2. Szövetségi kapitány: Fernando Gurich Mina

Az eredmény alakulása. 7. p.: 5–1. 12. p.: 6–5. 18. p.: 9–8. 26. p.: 14–9. 34. p.: 20–16. 42. p.: 22–20. 48. p.: 27–23. 52. p.: 30–26. 55. p.: 31–29. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Nehéz meccs volt, de pontosan erre számítottunk. Szlovákia megnehezítette a dolgunkat, nagy iram volt, sokat egy-egyeztek, de pozitívum, hogy jól alkalmazkodtunk az ellenfélhez. Az első félidőben a védekezésünk, a másodikban a támadójátékunk volt jobb.

Fernando Gurich Mina: – Nem lehetek elégedetlen az eredménnyel, amit elértünk. Persze védekezésben sok hibát elkövettünk, de ezt egy jobb csapat ellen tettük. Biztató kezdete volt ez a selejtezősorozatnak, szeretnénk ezen az úton tovább menni.

A csoport másik mérkőzésén

Montenegró–Finnország 29–28

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Nagy Benedek (HBV Balingen-Weilstetten, német), Palasics Kristóf (SL Benfica, portugál),

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (HSG Wetzlar, német)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC-Green Collect), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC-Green Collect)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), Hanusz Egon (SL Benfica, portugál), Lukács Péter (Elverum Handball, norvég)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-PICK Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen, német), Szűcs Bence (USDK Dunkerque Handball Grand Littoral, francia)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), Győri Mátyás (FTC-Green Collect), Ligetvári Patrik (Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)