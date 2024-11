Befejező szakaszába érkezett a női kézilabda-válogatott Eb-felkészülése

2024 forintért az Eb-re vonattal Kedvezményes árú jegyekkel, illetve a férőhelyek bővítésével és plusz járatok indításával is készül a MÁV-csoport a jövő csütörtökön kezdődő Eb debreceni mérkőzéseire. Aki bármelyik debreceni összecsapásra érvényes jeggyel, vagy az Eb-re szóló bérlettel rendelkezik, az a belépő mellé kapott elektronikus kuponkóddal a MÁV applikációban 2024 forintért válthat olyan napijegyet, amellyel a teljes magyarországi helyközi közlekedést igénybe tudja venni.

A befejező szakaszához érkezett a magyar női kézilabda-válogatott felkészülése a jövő csütörtökön rajtoló, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt. A Golovin Vlagyimir által irányított, olimpiai hatodik helyezett együttes Tatabányán tréningezik, pénteken és vasárnap ugyanitt játssza az utolsó két edzőmeccsét is a kontinenstorna előtt Szlovákia és Ukrajna ellen.

„Ja, hogy most te vagy a fotós?” – kérdezte a beálló Bordás Réka Kuczora Csengétől a kedd délutáni bemelegítése előtt. A Németországban légióskodó balátlövő ugyanis egy jókora fényképezőgéppel a kezében mászkált a foglalkozás elején, hogy megörökítse a pályán és a kispadoknál zajló életképeket vagy ahogy társai, illetve Golovin a sajtónak nyilatkozik.

A hangulattal nincs probléma, vidáman készülődtek a mieink, akik között viszont már nem lehetett ott Albek Anna. A Mosonmagyaróvár jobbátlövője térdpanaszai (a hétfői MRI-vizsgálat porckárosodást mutatott ki) miatt nem vehet részt az Eb-n.

„Bízom benne, hogy Klujber Katrin és Papp Nikoletta elég lesz a jobbátlövő posztján – mondta a szövetségi kapitány, aki nem hívott be új kerettagot Albek helyére. – Nikire védekezésben, hármas pozícióban nagy szükségünk lesz, mert Albek Anna kiesésével egy másik hármas védőre nem számíthatunk, nem sok válogatott szintű játékos akad itthon, akit azon a poszton be lehet vetni. Ha az Eb szempontjából nézzük, akkor a hétvégi felkészülési tornán való ellenfeleink inkább a macedónokhoz hasonlíthatóak, azon a szinten vannak. Mindig kényelmetlen, ha a labdával »dúródó« riválissal találkozunk. A héten arra is koncentrálunk, hogy elemezzük az őszi, románokkal és franciákkal vívott edzőmérkőzéseket, hogy min lehet még javítani, mik voltak a hiányosságaink. Sok mindenben találhatunk még pluszt, apránként szeretnénk előrelépni és csiszolni a játékunkon, ez a legfontosabb.”

Janurik Kinga is a jó hangulatot emelte ki a tréninget megelőzően.

„Kiváló a hangulat, szeretünk együtt lenni, főleg az ilyen nagy volumenű összetartásokon, mint amilyen ez a mostani is – mondta a Ferencváros kapusa. – Nagyon ritkán mondhatjuk el, hogy itthoni Eb-re készülünk és hazai pályán játszhatunk. A tavaszi olimpiai selejtező óta Debrecen teljesen mértékben a szívünkhöz nőtt, nagyon várjuk, hogy újra ott szerepelhessünk. Mindenki száz százalékos erőbedobással dolgozik, hiszen nagy terveink vannak. A heti két meccsen támadásban és védekezésben is az a legfontosabb, hogy az apró elemeket kijavítsuk, ezeket minden nap elemezzük videón. Szeretnénk az Európa-bajnokságon is megmutatni magunkból azt, ami bennünk van és amire képesek vagyunk, minden nap azért edzünk, hogy a lehető legtökéletesebb oldalunkat mutassuk.”