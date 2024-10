Kézilabda: a Szeged edzője lett az új svéd szövetségi kapitány – hivatalos

„Michael Apelgren a közelmúltban kapott egy megkeresést a Svéd Kézilabda-szövetségtől, amelyben felkérték a férfi nemzeti válogatott szövetségi kapitányi posztjára. Vezetőedzőnk erről tájékoztatta klubunkat, egyeztettünk vele a lehetőségről és hozzájárultunk ahhoz, hogy a felnőtt csapatunk mellett a svéd válogatottat is dirigálhassa. Ez számunkra is hatalmas büszkeség és megtiszteltetés. Mivel a csapatunk keretének nagy része tagja valamely nemzeti válogatottnak, így Michael Apelgren távolléte igazán nem befolyásolja a szegedi munkát, hiszen két kiváló segítője, Jonas Kallman és Kárpáti Krisztián irányításával készül majd a keret a válogatott szünetekben. Ez a rendszer nyáron is remekül működött, így biztosak vagyunk abban, hogy a két munka megfér egymás mellett” – fogalmazott Szűcs Ernő Péter klubelnök a szegediek hivatalos honlapjának.

„Számomra egy álom vált most valóra. Az, hogy a saját hazád válogatottjának az edzője lehetsz, nagyon különleges érzés, és hálás vagyok azért, hogy ezt megtehetem. Amikor elkezdtem az edzői pályafutásomat, olyan komoly célokat tűztem ki magam elé, hogy világbajnokságon, Európa-bajnokságon, olimpián vagy éppen a Bajnokok Ligájában dolgozhassak nap mint nap. Most kaptam egy nagy lehetőséget, hiszen Szegeden és Svédországban is elérhetem ezeket a célokat, tudom ugyanakkor, hogy ez nagyon nehéz lesz. Ezzel a munkával, azt remélem, hogy edzőként még tovább fejlődhetek, és januárban, a világbajnokságon találkozhatok a világ legjobbjaival, ahol bízom benne, hogy sok szegedi játékos szerepel majd. Nagyon köszönöm a klub vezetőségének, hogy megadja a lehetőséget, hogy dolgozhassak a svéd nemzeti együttes mellett. Ígérem, a szeretetemmel és a hűségemmel még jobban erősítem majd ezt a kiváló klubot, minden nap, minden energiámmal azon dolgozom ezután is, hogy sikeresek legyünk, és szép eredményeket érjünk el az OTP Bank-PICK Szegeddel” – mondta el Michael Apelgren a kinevezését követően.