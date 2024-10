A Szeged edzője veszi át a svéd válogatott irányítását – sajtóhír

Mint ismert, a szegediek irányítását nyáron vette át a svéd válogatottnál eddig másodedzőként dolgozó Michael Apelgren, aki az egy idényre megbízott Kárpáti Krisztiánt váltotta a kispadon.

A svéd Aftonbladet most arról számolt be saját forrásaira hivatkozva, hogy a Svéd Kézilabda-szövetség Apelgrent bízza meg a nemzeti csapat irányításával, miután szeptemberben váratlanul távozott az eddigi kapitány Glenn Solberg, a Szeged pedig engedélyezte a szakembernek, hogy elvállalja a munkát hazája válogatottjánál.

A lap azt is tudni véli, hogy Apelgrent jövő hét elején mutathatják be hivatalosan, segítője a Hammarbynál dolgozó Patrik Fahlgren lesz, de a stábba szeretnék Tobias Karlssont is.

Az Aftonbladet szerint a svéd szövetség a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig szeretne szerződést kötni a Szeged edzőjével.

Apelgrennek nem lesz könnyű dolga, hiszen a svédeket 2020 óta irányító Glenn Solberg vezetésével 2021-ben vb-ezüstérmet, 2022-ben Eb-aranyat, 2024-ben Eb-bronzérmet szerzett, ugyanakkor a tokiói és a párizsi játékokon is érem nélkül maradt a skandináv csapat, hiszen 2021-ben ötödik, idén hetedik helyen zárt.