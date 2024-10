„Hatalmas büszkeség, hogy itt lehettem” – a Veszprém-nevelés Rózsavölgyi Gergő a klubvilágbajnokságról

A Veszprém sikere mellett egy másik történet is mosolyt csalhatott a veszprémi szurkolók arcára a férfi kézilabda-klubvilágbajnokságot követően: Rózsavölgyi Gergő, a Sydney Uni színeiben védő kapus ugyanis ízég-vérig veszprémi nevelés, s most nemcsak kvalifikálta magát csapatával a tornára, de ott meccset is tudott nyerni az utolsó fordulóban. Az ausztrál csapat kapusával most a Veszprém hivatalos honlapja beszélgetett.

„Nos, jó pár évvel ezelőtt játszottam a Veszprémben, és összesen talán hét-nyolc idényt töltöttem itt, életem egyik legszebb évei voltak ezek. Ilyen büszkén, mint a Veszprém mezt, talán csak a válogatott színeket viseltem, meg most a Sydney Uniét” – mondta el Rózsavölgyi Gergő a Veszprém hivatalos honlapjának adott interjújában. A kapus az interjú második felében már a klubvilágbajnokságon szerzett tapasztalatairól beszélt: „Számomra hatalmas büszkeség az, hogy egyáltalán itt lehettem, a magyar színeket is képviselve, még ha egy ausztrál csapatban is. Persze gyerekként nem ez volt a konkrét álmom, de ezt dobta a gép. Nagyon örültem neki.” „Nagyon sokat kaptam ettől a tornától. Mi, a Sydney Uni egy amatőr csapat vagyunk, minden önköltséges, a szívünkért, a kézilabda iránti szeretetünkért játszunk, mondhatni büszkeségből – folytatta Rózsavölgyi. – Mindenki nagy áldozatot hoz, a szakmai stáb ingyen dolgozik, a torna előtt nem sokkal ismertük meg egymást. Szakmai szempontból úgy tudom értékelni: amiért jöttünk, azt elértük. Hozzánk hasonló szinten egy csapat volt, az észak-amerikai bajnok, a California Eagles, őket sikerült megvernünk, egy nagyon jó meccsen. Ott kicsit szomorú voltam, hogy nem lettem a meccs embere, számításaim szerint 17 védésem volt... Utána mondtam is Árpinak, ha kell egy harmadik, beugrós kapus, jövök.” A veszprémi nevelésű játékosnak természetesen a magyar csapat klubvilágbajnoki győzelméről is megvolt a véleménye: „Igazából csak a döntőt tudtam végig követni, mert játszanom, készülnöm kellett. Egy nagyon izgalmas meccs volt, nüanszok döntöttek. Azt gondolom, hogy talán, ami az utóbbi időben nem sikerült, hogy a végjátékokat hozzuk, most ez akár egy áttörést is okozhat és ráléphetünk a győztes döntők, győztes végjátékok útjára.” „Bízom benne, hogy a világ legszebb klubja eléri azt a világ legjobb szurkolóival, amire mindig is vágyott, hogy a magasba emelhesse a BL-trófeát. Kiváló szakmai munka folyik itt, nagyon jó játékosaink vannak. Remélem az a plusz, ami az utóbbi időben nem a mi oldalunkra állt, az most arra az oldalra fog állni, ahol a világon a legjobban szeretik a kézilabdát” – zárta gondolatait Rózsavölgyi.