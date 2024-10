Háromszoros BL-győztes edző kerül a norvég női kézilabda-válogatott élére

A norvég szövetség a hivatalos oldalán közölte, hogy Ole Gustav Gjekstad a norvég női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Az izlandi Thórir Hergeirsson 15 év után távozik, az osztrák-svájci-magyar közös rendezésű Európa-bajnokságon még ő irányítja a csapatot.

Gjekstad 2023 nyarától irányítja az Odensét, az idényt még ott fejezi be, 2025 júniusáig a két posztot egyszerre tölti be. A norvég szerződése 2029 júniusáig szól a női válogatottal. „Alig várom, hogy a norvég válogatott edzője lehessek, ugyanakkor sajnálom, hogy az idény után nem maradhatok az Odensében, de sajnos nem lehet hosszabb távon összevonni a két munkát. Nagyon hálás vagyok a klub megértéséért, és alig várom, hogy a nyárig még keményebben dolgozzunk együtt a csapattal" – mondta Gjekstad, majd hozzátette – Először is jót fogok beszélgetni Thórirral, a csapattal, a játékosokkal és a szövetség kulcsembereivel, hogy átfogó képet kapjak, és egy kicsit több információhoz jussak. A terv az, hogy a már meglévő játékosok nagy részét megőrizzük, aztán meglátjuk, mi lesz az új – ezt addig nem tudom, amíg nem végeztem el egy alaposabb elemzést.”

Hergeirsson 2009 óta tíz nagy tornagyőzelemre vezette a norvégokat. A Vipersszel háromszoros BL-győzte Gjekstad 2025 márciusában mutatkozhat be a norvégok élén.