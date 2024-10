Aron Pálmarsson visszatért a Veszprémhez – hivatalos

„Nagyon sajnálom el-Dera sérülését. Ahogy vezetőedzőnk is nyilatkozta, mindig szörnyű ilyet látni, még az ellenfélnél is, de természetesen saját játékosnál ez még rosszabb érzés. A legfontosabb, hogy innen is gyors felépülést kívánok neki – mondta Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója a klub hivatalos honlapjának. – Ahogy már a korábbi nyilatkozataimban is egyértelműen elmondtam, szükségünk van egy játékosra a belső posztokon. Sajnos a csütörtöki történések még inkább megerősítik ezt az álláspontomat. A gondolatmenetemet azzal kell kezdenem, hogy az előző szezon végén három kulcsjátékos is (Andreas Nilsson, Kentin Mahé és Yahia Omar – a szerk.) távozott a csapattól és ennek ellenére nyáron az idei szezonra csak egy új játékos, Nikola Grahovac igazolását – aki egy nagyon jó játékos – jelentette be a klub. Luka Cindricet már az idény elején sikerült leigazolni új vezetőedzőnk kérésére. Ha csak a számszerűséget vesszük alapul, már abból is látszik, hogy igazán szükségünk van egy belső poszton bevethető játékosra. Továbbá figyelembe kell vennünk az idény azon specialitását is, hogy a nyári felkészülés az olimpiai Játékok miatt szinte teljes egészében kimaradt. Természetesen Fazekas Gergő neve merült fel elsőként, hiszen ő a mi játékosunk, de sajnos a kölcsönadási szerződése nem tartalmaz visszahívási opciót, valamint a BL-ben csak a csoportkört követően tudtunk volna rá számítani.”

Pálmarsson videoüzenetben köszöntötte a veszprémi szurkolókat: „Van pár befejezetlen ügyem Veszprémben, amit el kell rendeznem. A klub most adott egy lehetőséget, hogy ezeket elintézzem. Motiváltan várom és mindent meg fogok tenni azért, hogy támogassam a csapatot az előttünk álló célok elérésében. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Hajrá, Veszprém!” – mondta.