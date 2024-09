Veszprémi gála a férfi kézi BL-ben: 13 gólos győzelem a PSG ellen!

TÖRTÉNETE SORÁN MINDÖSSZE kétszer nyert a francia PSG férfi kézilabdacsapata a Veszprém Arénában, 2016 novemberében (28–29) és egy évre rá (24–29), mindkétszer a Bajnokok Ligája csoportkörében, ötször pedig vesztesen távozott a magyar együttes otthonából. Annyit előzetesen sejteni lehetett, ha az Építők nem követi el ugyanazt a hibát, mint egy hete Berlinben, és nem keresi a saját játékát egy félidőn keresztül, akkor jó esélye lehet arra, hogy a két, világsztárokból álló csapatból ezúttal is győztesen kerüljön ki a teltházas hazai csarnokban.

És ezúttal nem is ragadt be a Veszprém, Nedim Remili kicsit pontatlanul, de bátran vállalkozott távolról, az viszont nem segített, hogy a norvég játékvezetők az első hat és fél percben három hetest ítéltek a franciák javára, a vendégek kapujában pedig Andreas Palicka elkapta a fonalat, egymás után hárította Luka Cindric, Ludovic Fabregas, Jehja el-Dera és Remili lövését is. A szervezetten védekező hazaiak viszont megdolgoztak azért, hogy lépéselőnybe kerüljenek, és az első negyedóra végére már öt góllal elhúztak úgy, hogy mindössze hatot kaptak, és az ilyen arányú vezetés a játék képe alapján teljesen megérdemelt volt.

A játékvezetők érdekes stílusban fújtak, sajátosan büntettek, mert nem osztogatták a kétperces kiállításokat, a heteseket viszont igen, nyolcat is befújtak a szünetig, mire a 23. percben megítélték a meccs első kiállítását, amelyet éppen a századik Veszprém-mérkőzésén pályára lépő szerb beálló, Dragan Pesmalbek kapott.

A hazai támadások ütemesen követték egymást, és ha Remili és Szergej Koszorotov egy kicsit pontosabb, rendesen megszórhatták volna magukat, az orosz balátlövő hatalmas bombáiba alig-alig tudott beleérni Palicka. A másik oldalon viszont a párizsi átlövőknek nem ment a játék, Jacob Holm és Elohim Prandi is csak egy-egy gólt szerzett az első félidőben, Jahja Omar veszprémi visszatérése pedig még gyengébbre sikerült, az első játékrészben nemhogy gólja, de még kapura lövési kísérlete sem volt, mindössze két labdaeladásig jutott.

Az Építők hárommal vezetett a szünetben, ami azonban csak elsőre hangzik jól, ugyanis hatgólos vezetést adott le percek alatt. Palicka és Rodrigo Corrales között statisztikailag ugyan nagy volt a különbség az első harminc perc alapján, ezt mégsem lehetett annyira érezni, egyrészt azért, mert a spanyol kapus ugyan kevesebbet védett, de azokat fontos pillanatokban tette, másrészt négyszer hetesből találtak be a kapujába.

Várható volt, hogy a félidei szünet után az addig kevesebbet cserélő PSG magasabb fokozatra kapcsol, ezért vigyázni kellett, nehogy elkapja a fonalat támadásban, és tovább dolgozza le a hazai előnyt. Az első tíz perc ebből a szempontból kritikus volt, de nem volt gond, a francia balszélső, Hugo Descat nemcsak a góljai miatt bizonyult kulcsembernek, hanem mert folyamatosan tüzelte csapattársait és a közönséget, a Veszprém pedig nem hagyta magát, Mikita Vajlupau találatával a második félidő hetedik percében már újra öt volt az előny.

Az apró termetű, de villámgyors holland irányító, Luc Steins is egyre gyakrabban akadt fenn a hazai falban, melynek tengelyében általában Nikola Grahovac és Ludovic Fabregas állt. A tizedik percre már nagyon belelendültek a hazaiak, annyira, hogy a sokszor jó ütemben meginduló Vajlupau találatával már tíz góllal elhúztak az egyre többet hibázó, és a labdákat egymás után eladó párizsiaktól, mire a vendégek mestere, Raúl González csak annyit tudott tenni, hogy időt kért. Így viszont hagyta, hogy a hazai szurkolótábor nyugodtan és kényelmesen rászámolhasson az ellenfelére előbb magyarul, aztán angolul is, majd hullámzással szórakoztatta magát.

A hajrára a PSG ahelyett, hogy összeszedte volna magát, csak még jobban szétesett, az utolsó négy percre tizenöt gólos Veszprém-vezetéssel fordultak a csapatok, minimális izgalomra talán csak az adott okot, hogy vajon ebből mennyit tud megőrizni a végére. Tizenhárom meg is maradt, a Veszprém HC nagyon simán, 41–28-ra legyőzte a PSG-t, amire mnég nem volt példa a két csapat történetében, az eddig rekord egy 28-20 as hazai győzelem volt még 2015 novemberéből. Ezt a hazai közönség is nagyra értékelte, az utolsó fél percben felállva skandálta, hogy »Szép volt, fiúk!«, a lefújás után pedig percekig azt, hogy »ez a csapatunk!«.

VÉLEMÉNYEK Mikita VAJLUPAU, a Veszprém jobbszélsője: – Mindenkinek köszönöm, aki ma kijött az arénába, vagy a televízióban nézte a meccset és velünk ünnepelt. Mi a szurkolókkal vagyunk, ők pedig velünk. Tizenhárommal nyertünk, de nagy alázattal és tisztelettel kézilabdáztunk végig. Jahja OMAR, a PSG jobbátlövője: – Jó volt visszatérni Veszprémbe, szeretettel fogadtak a szurkolók. A játékunkról azonban sajnos nem sok pozitív dolgot tudok elmondani. Rosszul, sok hibával kézilabdáztunk, ha nem javulunk, akkor újabb kellemetlen eredmények jöhetnek.

Fredericia (dán)–Sporting (portugál) 19–37 (8–17)

A csoport másik mérkőzése sem hozott izgalmakat, a Sporting ugyanis – a Veszprémhez hasonlóan – nagy vereséget mért dán ellenfelére. A szünetben még csak kilencgólos különbség volt a csapatok között, a második félidőben viszont alaposan kinyílt a portugál olló: a Sporting végül 37 találattal állt meg, s 18 gólos különbséggel nyerte meg a találkozót. A portugálok így két forduló után két győzelemmel állnak a csoportban, míg a Fredericiának továbbra sincs pontja.