Vámosék és Faluvégiék is nyertek a női kézi BL-ben

A Vámos Petrát és Szemerey Zsófit is a soraiban tudó Metz a Nyköbing otthonában lépett pályára, és az első félidőben négygólos előnyre tett szert (15–19). Az eddig nyeretlen hazaiak a második játékrészben felzárkóztak, 26–26-nál döntetlenre is állt az összecsapás, de 28–27-es vedégsiker született. Vámos öt lövésből egy gólt szerzett, Szemerey hét lövésből hármat védett. A Metz két győzelemmel és egy vereséggel az A-csoport harmadik helyén áll.

A Korsós Dorinával felálló Rapid Bucuresti a Faluvégi Dorottyát és Háfra Noémit is foglalkoztató Ludwigsburgot fogadta. A vendégek gyakorlatilag már az első harminc percben eldöntötték a találkozót, az ott megszerzett nyolcgólos előnyét megőrizték, és 37–29-re diadalmaskodtak. Korsós és Faluvégi is százszázalékos lövési hatékonysággal zárt, előbbi öt kísérletből ötször talált be, utóbbi nyolcból nyolcszor. Háfra Noémi nem szerzett gólt. A Ludwigsburg az első sikerét érte el a sorozatban, a hatodik pozícióban tanyázik a B-csoportban, amelyben a Bucuresti a negyedik.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Nyköbing (dán)–Metz (francia) 27–28 (15–19)

B-CSOPORT

Rapid Bucuresti (román)–Ludwigsburg (német) 29–37 (11–19)

A-CSOPORT 1. FTC 3 3 – – 91–67 +24 6 2. Ljubljana 3 3 – – 94–78 +16 6 3. Metz 3 2 1 – 85–82 +3 5 4. CSM Bucuresti 3 2 – 1 87–86 +1 4 5. Gloria Bistrita 3 1 – 2 86–89 –3 2 6. Storhamar 3 – 1 2 78–88 –10 1 7. Podravka Vegeta 3 – – 3 75–86 –11 0 8. Nyköbing 3 – – 3 74–94 –20 0