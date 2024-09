Női kézi: hosszabbított a DVSC saját nevelésű szélsője

A DVSC a hivatalos honlapján közölte, hogy kétéves, 2027-ig tartó szerződéshosszabbítást kínált a balszélsőnek, aki el is fogadta az ajánlatot.

A debreceni születésű Petrus Mirtill 17 esztendős korában mutatkozott be az első osztályban és azóta 145 tétmérkőzésen lépett pályára, amiken összesen 305 gólt szerzett.

„Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak. Igazából nem is volt kérdés számomra, hogy itt folytatom, és nagyon örülök, hogy a klub is számít rám. Szenzációs élményekkel gazdagodtam az elmúlt idény során, amikor a Bajnokok Ligájában szerepeltünk, és idén is komoly céljaink vannak, szóval úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok. A DVSC évről évre fejlődik, én pedig szeretnék együtt fejlődni a csapattal. Arról nem is beszélve, hogy itt nevelkedtem, nagyon sokat köszönhetek a Lokinak, és igazából minden ideköt, tehát ez egy szerencsés helyzet, hogy itt, Debrecenben van egy ilyen színvonalú klub, ahol kézilabdázhatok” – idézte a klub honlapja a saját nevelésű játékost.