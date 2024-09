Michael Apelgren: Nagyra törő csapat vagyunk

– Elismerésünk a csodálatos BL-kezdéshez! Milyenek az első élményei a mérkőzést követően?

– A legnagyobb pozitívum a játék mellett a miliő, ami az egész meccset jellemezte. Elképesztő volt a hangulat az arénában, a szurkolók hihetetlen légkört teremtettek. Amikor elkezdtünk még jobban játszani, még rá tudtak tenni egy lapáttal – mondta Michael ­Apelgren, a Szeged vezetőedzője a Nemzeti Sportnak.

– Úgy tűnt, hogy a Magdeburgot a saját fegyverével szeretnék legyőzni, még nála is gyorsabban kézilabdázni.

– Igen, de ez nem véletlen, hiszen mostantól nekünk is ez a stílusunk. Viszont fontos volt, hogy ne ész nélkül rohanjunk rá a németekre, hanem okosan vigyük végig a gyors lerohanásainkat. Már az első félidő is jó volt, kis dolgokon múlt, hogy a szünetben nem mi vezettünk. Amikor a világ talán legjobb csapatával játszol, akkor egy-két eladott labdának is nagy jelentősége van. Aztán a második félidőben összeállt a védekezésünk és sikerült fordítanunk.

– Ki volt a legfontosabb játékos támadásban és védekezésben ezen a napon?

– Nehéz egy-egy embert kiemelni, a döntő faktor a kapuban szuper teljesítményt bemutató Mikler Roland volt, de többen is kitettek magukért. Védekezésben Gleb Kalarast mondanám, aki ugyan nem volt annyi időt a pályán, mint a többiek, mégis megmutatta a karakterét. Minden egyes játékhelyzetben hatalmasat küzdött a jó pozícióért a védőfal közepén. Támadásban Bodó Richárd nagyon jó volt, ugyan a gyors lerohanások miatt a második félidőben nem használtam annyit, mint az elsőben, de akkor kiemelkedően kézilabdázott. Emellett a pálya jobb oldala Magnus Röddel szintén nagyon erős volt.

– Hogy tetszik Szeged, jó lesz itt élni? Milyen elvárásokat támasztott a klub vezetősége ön felé?

– Ugyan még néhány napja is nagyon meleg volt a városban, azóta már erre sem lehet panasz. Már az első pillanattól fogva szeretettel fogadtak, amiért hálás vagyok. Nagyra törő csapat vagyunk, óriási ambíciókkal. Ezt máshogyan nem lehet, ha fel szeretnéd venni a versenyt a Veszprémmel. Mivel a hazai riválisunk egyben a BL legszűkebb elitjét is képviseli, ezért, ha sikerül, tényleg odakerülünk a legjobbak közé. Ehhez néhány apró változtatást kellett tennünk a csapat kultúrájában, mint amilyen a skandináv játékosok beillesztése volt, de mégsem szabad nagyon eltérni a Szeged DNS-étől. Fontos, hogy minél több magyar játékosunk legyen, mert ahogyan Bodó, Mikler és Bánhidi Bence most is megmutatta, lehet rájuk építeni!

– Mit tart a legnagyobb sikerének a saját játékos-pályafutásában?

– Játékosként? Hűha… Jobb edzőnek tartom magam, mint amennyire jó kézilabdázó voltam, talán ezért is fejeztem be már harmincévesen. Mindenesetre az öt svéd bajnoki címre, amelyeket előbb a Hammarby, majd a Sävehof játékosaként megnyertem, büszke vagyok.

– Kétezerhuszonöt nyarán egy igazi szupersztár, Jim Gottfridsson is csatlakozik a Szegedhez. Mi az, amiben a leginkább tud majd segíteni?

– Fontosnak tartom tisztázni, hogy mi csapatot építünk! Ebben egyszer Gleb lesz a védelem királya, máskor Jérémy Toto, egyszer Bodó fogja a gólokat dobálni, máskor Borut Mackovsek. Jim rutinos klasszis, aki képes extrát nyújtani, örülök, hogy jövőre már ő is velünk lesz, ám ne feledkezzünk meg Janus Smárasonról vagy Lazar Kukicsról sem. A csapat sikerességéhez mindannyian fontosak.

– Egy hét múlva a BL-címvédő Barcához utaznak. Őket is el lehet kapni?

– Talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy az elmúlt években a Barca hányszor kapott ki hazai pályán. De mi vagyunk a Szeged, természetesen nem feltartott kézzel állunk majd ki. Míg a Magdeburg játéka inkább az egyegyezésekre épül, a katalánoknál a labda sokkal inkább mozgásban van. Hasonlóan nagy csatára számítok.