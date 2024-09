Kuczora Csenge: Senkit sem ismerek, nem az van, hogy tíz éve tudom, ki mit csinál

„Hullámzó mérkőzés volt, nyilván az olimpia után először találkoztunk, vissza kell szoknunk ebbe a játékrendszerbe. Ez egyébként főleg védekezésben érződött, de örülök, hogy a végén kilenccel tudtunk nyerni” – értékelt a románok elleni találkozó után Kuczora Csenge, aki immár a légiósok létszámát gyarapítja a válogatottban.

Hogyan sikerült beilleszkedni a Thüringer HC csapatába, miben más a Bundesliga, mint az NB I? Erről is beszél videónkban, ahogy azt is elmondja, hogy a válogatottban téma-e még az olimpia, vagy már inkább az Eb-ről beszélgetnek egymás között. Emellett arra is kitér, miben segíthet a csapatban az új másodedző, Szilágyi Zoltán.