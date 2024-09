Férfi kézilabda BL: Rostáék győzelmével ért véget a „magyaros” rangadó

„Magyaros” összecsapást rendeztek szerdán kora este a férfi kézilabda Bajnokok Ligájának A-csoportjában, hiszen a Szita Zoltánt és Fazekas Gergőt is foglalkoztató Wisla Plock a Rosta Miklóst soraiban tudó Dinamo Bucaresti-et látta vendégül. A találkozó végig nagyon szorosan alakult, a szünetben egy góllal vezettek a vendégek, s végül a bukarestiek 28–26-os győzelemnek örülhettek. A találkozón Szita négy, Fazekas két góllal zárt, míg Rosta egyszer volt eredményes. A Dinamo ezzel második meccsét is megnyerte, és vezeti a csoportot, míg a Wisla Plock továbbra is pont nélkül áll.

Szita Zoltán egyik gólja a találkozón:

A másik kora esti mérkőzésen a HC Zagreb simán, 31–23-ra legyőzte az Aalborgot.

FÉRFI KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Wisla Plock (lengyel)–Dinamo Bucaresti (román) 26–28 (11–12)

KÉSŐBB

20.45: Eurofarm Peliszter (macedón)–Füchse Berlin (német)

B-CSOPORT

HC Zagreb (horvát)–Aalborg Handbold (dán) 31–23 (13–9)

KÉSŐBB

20.45: HBC Nantes (francia)–Industria Kielce (lengyel)