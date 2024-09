Bánhidi Bence szerepköre is jó irányba változott Szegeden

A nagy nyári változások hatására új erőre kapó Szeged biztatóan kezdte a 2024–2025-ös idényt. A bajnokságban elért öt győzelme mellett a Bajnokok Ligájában rögtön két olyan ellenféllel kellett farkasszemet néznie, amelyik legutóbb a négyes döntőbe jutott. Az új edző, a svéd Michael Apelgren a Magdeburg ellen egy 31–29-es hazai bravúrral nyitott, majd a Barca otthonában csak egy góllal, 31–30-ra maradt alul.

Michael Apelgren, a Szeged edzője: Nagyon bízom benne, elviseljük a terhet, hogy minket tartanak esélyesnek. Minden szempontból fontos meccs lesz, ezt jól kell kezelnünk. Nem szabad elfelejteni, olyan ellenféllel játszunk, amelyik a francia Szuperkupa-meccsen hét góllal győzte le a bajnok Paris Saint-Germaint. A legjobbat kell nyújtanunk, ez a siker kulcsa.

„A Magdeburg ellen megmutattuk, hogy hazai pályán milyen erő van bennünk, mennyire nehéz legyőzni minket – mondta a Szeged válogatott beállója, Bánhidi Bence. – Viszont nem lehet úgy kezdeni, ahogyan a Barca ellen. Utána visszazárkóztunk, és az utolsó három-négy percben meccsben voltunk. A legerősebb csapatok közül rögtön kettővel játszottunk, de nem akarok nagyon előreszaladni, mert erős csoportban vagyunk, senki ellen sem lehet biztosra menni.”

A csoport hihetetlenül kemény, a 3. fordulóban két rangadót is rendeztek (Aalborg–Magdeburg és Kielce–Barca) szerda este, és a Kolstad–Zagreb összecsapásnak is döntő jelentősége lehet a továbbjutás szempontjából. Előzetesen éppen a norvég és a horvát csapat tűnt a leggyengébbnek, majd növekvő sorrendben a Szeged és a Nantes következett. Ám lehet, hogy túl óvatosak voltunk a magyar csapat esélyeit illetően, hiszen Apelgren érkezése felkavarta az állóvizet.

„Sok minden változott, ami a mérkőzések előtti közvetlen felkészülést illeti. Mások a videóelemzések, az utolsó edzések minősége és felfogása is különbözik. Rengeteg az új elem, még tanulófázisban vagyunk, de eddig nagyon jókat tudok mondani Michael Apelgrenről. Mentálisan sokkal erősebbek vagyunk, próbáljuk naponta beépíteni a taktikai újdonságokat. Az igazolások is jól sikerültek, gyorsabb kézilabdát tudunk játszani, nekem is más a szerepköröm.”

A Szegedet 2016 óta erősítő beálló kiemelte, neki is nagy segítség, hogy amikor egy-egy támadásban szorul a hurok a csapattársai körül, de az ő nyakán is hárman lógnak, nem próbálják meg bepasszolni neki a labdát. Az olyan kreatív játékosok, mint az izlandi Janus Smárason és a szerb Lazar Kukics ilyenkor is képesek kitalálni valami váratlant.

A két együttes között a nyáron történt egy játékoscsere: Matej Gaber visszatért Franciaországba, a helyére pedig Jérémy Toto érkezett Nantes-ból. Nem megbántva a szlovén beállót, ezzel a cserével a Szeged járt jobban, Toto ugyanis nagyon hatékony hármas védőként, a gyors lerohanások végén pedig rendre az elsők között ér fel.

Ha a Szeged kevés hibával gyors támadójátékot mutat, a csütörtöki találkozó esélyeseként fontos két ponthoz jut. Azért a franciákat sem kell félteni, ha futni kell, a 39 éves spanyol Valero Rivera még mindig szélsebesen kontrázik, már 15 gólnál jár a BL-ben. Az irányító Aymeric Minne is fantasztikus játékos, ahogyan az átlövők közül Thibaud Briet és Ajub Abdi is most kezd beérni.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szeptember 26., csütörtök

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Szerdán játszották

Kolstad (norvég)–RK Zagreb (horvát) 29–25 (13–13)

Aalborg (dán)–Magdeburg (német) 33–33 (17–13)

Kielce (lengyel)–Barca (spanyol) 28–32 (13–17)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Barca 3 3 – – 98–88 +10 6 2. Magdeburg 3 1 1 1 95–89 +6 3 3. Aalborg 3 1 1 1 94–95 –1 3 4. SZEGED 2 1 – 1 61–60 +1 2 5. Kielce 3 1 – 2 78–78 0 2 6. Zagreb 3 1 – 2 79–82 –3 2 7. Nantes 2 1 – 1 54–58 –4 2 8. Kolstad 3 1 – 2 84–93 –9 2

A-CSOPORT

Szeptember 26., csütörtök

A-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Peliszter (északmacedón)

18.45: Fredericia (dán)–Füchse Berlin (német)

20.45: Wisla Plock (lengyel)–PSG (francia) (Tv: Sport1)

Szerdán játszották

SPORTING CP (portugál)–VESZPRÉM HC 39–30 (23–17)