Hatalmas pofonba szaladt bele a Veszprém Lisszabonban

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

SPORTING CP (portugál)–VESZPRÉM HC 39–30 (23–17)

Lisszabon, 2636 néző. V: Brkic, Jusufhodzic (osztrákok)

SPORTING: KRISTENSEN – Gassama 2, F. COSTA 7, SALVADOR 4, E. Silva 2, M. COSTA 7, THORKELSSON 6 (2). Csere: Ali (kapus), Suárez 1, Höghielm 2, Gurri 4, J. Gomes 4, Portela, Martínez, Moga, Branquinho. Edző: Ricardo Costa

VESZPRÉM: Corrales – Vajlupau 2, REMILI 7 (2), Cindric 2, Fabregas 4, el-Dera 4, Descat 1. Csere: Jensen (kapus), Grahovac, Ligetvári, Sandell 4, Pesmalbek, Koszorotov 4, Casado, Elísson 2, Végh B.. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 8. p.: 8–5. 12. p.: 10–9. 15. p.: 13–9. 20. p.: 16–11. 28. p.: 21–17. 34. p.: 26–18. 38. p.: 29–19. 47. p.: 36–24. 53. p.: 38–26

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Ricardo Costa: – A mai nap csodálatos volt számunkra. A különbség talán a kapusteljesítményben volt, hiszen a kapusunk nagyszerűen védett. Fontos pontokat szereztünk, annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a Veszprém egy nagyszerű csapat.

Xavi Pascual: – Szeretnék gratulálni a Sportingnak, megdolgozott a győzelemért, de ekkora különbségű vereséget talán nem érdemeltünk. A mai mérkőzésünk katasztrófa volt. Arra azonban mégis tökéletes volt, hogy visszarántson bennünket a földre, a Sporting megmutatta nekünk, hogy kell egy mérkőzést megnyerni. A vereség az én felelősségem.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Sporting kezdte jobban a Veszprém HC elleni csoportmérkőzést a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, már a találkozó elején meglépett két-három góllal. Ahogyan várni lehetett, óriási tempót diktáltak a csapatok, különösen a hazaiak rohantak. Miután Rodrigo Corrales az első hét hazai lövésbe nem tudott beleérni, a vendégedző, Xavier Pascual szokatlanul korán kapust cserélt, és beküldte Mike Jensent, aki nem védett hatékonyabban, ő is hétszer szedte ki a labdát a hálóból, mire visszajött Corrales.

A Sporting láthatóan nagyon felkészült a magyar bajnokból és magabiztosan őrizte az előnyét, a hazai játékosok könnyedén szerezték a góljaikat. Az Építők spanyol mesterének az első negyedóra után időt is kellett kérnie, valahogy fel kellett ráznia együttesét, ami nem igazán sikerült, mert két percre rá egy üres kapus góllal már öttel vezetett a portugál gárda, és a tendencia nem változott.

A fiatal testvérpár, Martim Costa és Francisco Costa vezette hazaiaknak nemcsak a sebesség és a kreatív játék volt a két nagy fegyverük, de a védekezésük is egyre hatékonyabban működött. Pedig sokáig a norvég André Kristensen sem védett kiemelkedően, a vendég kapuskettős, Corrales és Jensen viszont az első félidőt egyetlen védéssel hozta le, elöl pedig kapkodni kezdett a Veszprém, tiszta helyzeteket puskázott el. Dragan Pesmalbek például a kapussal szemben, üresen, olyan tiszta helyzetből, aminél nagyobb ziccer a kézilabdában nem nagyon létezik, a hatosról felugorva habozás nélkül a kapu fölé lőtt, ami már némi önbizalomhiányt is jelzett.

A játékvezetők engedték a kemény játékot, sokszor nem fújtak bele a támadásokba akkor sem, amikor talán kellett volna, ám egyáltalán nem ezen múlt a jobban és szebben játszó Sporting vezetése. Az olykor dekoncentráltnak tűnő vendégeknek a szünetig nem is sikerült felzárkózniuk, 23 gólt kaptak az első harminc perc alatt, ami negatív rekord a magyar bajnok történetében, a BL-ben eddig 21 kapott gól volt a csúcs félidőben, 2019 márciusában a Kielcétől.

A fiatalabbik Costa, a 19 éves Francisco ráadásul majdnem bevágta az időn túli szabaddobást is, a labda a felső kapufára pattant. Az első félidőben a Sporting minden statisztikai mutatóban – védés-, támadás- és lövéshatékonyság – jobbnak bizonyult ellenfelénél.

A pihenő után pedig nemcsak a Sporting folytatta ott, ahol az első játékrészben abbahagyta, hanem sajnos a Veszprém is, nem működött sem a nyitott védekezés, sem az emberelőnyös támadás. Mikita Vajlupau kihagyta csapata harmadik hetesét is, a hazaiak előnye közben néhány perc alatt tíz gólra nőtt, az egyre bizonytalanabbul és indiszponáltabban játszó Veszprém pedig továbbra sem találta a portugálok ellenszerét. A hazaiak norvég kapusa nem védett rosszul, de a rengeteg kidolgozatlan vendéghelyzet megkönnyítette a dolgát.

A mérkőzés utolsó negyedórájára már eldőlt, hogy a két fél közül a Sporting mérlege marad hibátlan a csoportban, a hajrában csak azért harcolhattak a veszprémiek, hogy ne döntsenek meg egy másik negatív csúcsot, 1995 áprilisában ugyanis 12 góllal kaptak ki Zágrábban. Az volt a vendégek szerencséje, hogy a végén a Sporting látványosan visszavett a tempóból, az utolsó nyolc percben csak egyetlen gólt szerzett, de meg is tehette, mert így is 39–30-es hazai győzelem lett a vége. A veszprémiek megúszták negyven kapott gól alatt, de ez akkor is nagyon csúnya volt, lesz mit rendbe tennie Xavi Pascualnak a pénteken kezdődő egyiptomi klubvilágbajnokság előtt.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA