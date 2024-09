„Az elnök elmondta nekünk: ha meccset veszítünk, az tragédia” – Vámos Petra mesélt a Metzről

Vámos Petra örült, hogy a válogatott miatt hazatérhetett Metzből.

„Nagyon jó érzésekkel tértem haza, alig vártam, hogy újra magyar környezetben legyek és tényleg az anyanyelvemen tudjak megszólalni, illetve nagyon vártam, hogy újra találkozzak a lányokkal, hiszen nem sokkal ezelőtt ért véget az olimpia, legalábbis olyan rövid időnek tűnik. Izgatottan várom, hogy milyen új célokat hoz nekünk ez az időszak.”

Videónkban mesél a kinti (nyelvi) kihívásokról; hogy mekkora segítség volt számára a szintén odaigazoló Szemerey Zsófi; hogy miben tud ott a legtöbbet fejlődni, de azt is megtudjuk, milyen egy topcsapat játékosaként szerepelni a Bajnokok Ligájában, és, mennyire hiányzik neki korábbi csapattárs testvére, Mira. De beszél debreceni edzőjéről, Szilágyi Zoltánról is, aki most a válogatott stábjának lett a tagja.

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szeptember 26., csütörtök

17.00: Magyarország–Románia, Tatabánya (zárt kapuk mögött)

Szeptember 28., szombat

17.30: Magyarország–Románia, Tatabánya (Tv: M4 Sport)