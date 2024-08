Sok a beteg, nem vesz részt a boszniai felkészülési tornán a Veszprém

Mint arról beszámoltunk, a Veszprém HC hétvégén a német sztárcsapat, a THW Kiel elleni 38–34-es győzelemmel nyerte meg a hallei SO-TECH-Kupát, de a fináléról többen is lemaradtak, miután több stábtagot és játékost is kórházba kellett szállítani. A klub most közölte, hogy a hazaút is viszontagságos volt, ezért is döntöttek úgy, hogy lemondják a doboji felkészülési tornát.

Megírtuk, hogy a Veszprém Füchse Berlin elleni mérkőzése alatt és után a bakonyiak kapusa és egyik stábtagja is hányással, hasmenéses problémával küzdött, őket a lefújás után mentővel szállították a bielefeldi kórházba ételmérgezésre vagy vírusos fertőzésre utaló tünetekkel. A két érintettet néhány vizsgálat és vérvétel után visszaengedték a szállodába, de másnap reggelre már nyolcan lettek rosszul (három stábtag, öt játékos), s az esetek száma azóta tovább gyarapodott. A Veszprém ugyan megfogyatkozva is legyőzte a Kielt, de a klub beszámolója szerint a csapat hazaútja sem volt zökkenőmentes, s egy nap késéssel érkeztek haza a hannoveri repülőtérről. Mivel a megbetegedések oka még mindig nem tisztázott, az érintettekre további vizsgálatok várnak. Épp ezért a klub vezetősége úgy döntött, hogy nem kockáztatja a játékosok egészségi állapotát és lemondja a doboji felkészülési tornán való részvételt. „Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudunk részt venni a kupán és elnézést kérünk a szervezőktől, de a csapat egészsége a legfontosabb, és nem utolsó sorban pedig egy esetleges vírusfertőzés következtében a többi alakulat épségét is szem előtt kell tartanunk” – nyilatkozata Dr. Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója.