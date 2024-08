Palasics Kristóf a Benficánál véd tovább – hivatalos

A veszprémi klub a közleményében leírta, hogy eredetileg Palasics a La Riojánál játszott volna, ám a spanyol csapat csak a negyedik lett a bajnokságban, így nem szerepel a nemzetközi kupában. „Ezért Kristóffal közösen úgy döntöttünk, hogy fejlődése érdekében az Európa-liga-induló portugál Benficánál folytatja tovább egy idényre szóló kölcsönszerződéssel” – írták a veszprémiek.

„A párizsi olimpia alatt alkalmam nyílt személyesen is egyeztetni Kristóffal a közeli és középtávú céljairól. Nem csupán kiváló és tehetséges kapus, hanem egy rendkívül intelligens és pozitív szellemiségű játékos is. A szakmai stáb és Kristóf is egyetértett abban, hogy fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, ha minél több és folyamatos lehetőséget kap. Azért döntöttünk a Benfica csapata mellett, mivel itt Európa Liga mérkőzéseken is pályára tud lépni. Bár sok szurkolónkban joggal merülhet most fel, hogy az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha a Veszprém kapujában kapna szerepet már a jelenlegi szezontól, azonban számára most az a leghasznosabb, ha minél több mérkőzésen bizonyíthat. Bízunk benne, hogy fejlődése töretlen lesz, hiszen hosszú távon komoly lehetőséget látunk benne és a további nemzetközi tapasztalat nagy előnyére válhat” – nyilatkozta Bartha Csaba, a klub vezérigazgatója.