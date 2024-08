Női kézilabda: válogatottunk az átalakuló mezőnyben még feljebb léphet

Egy jó védekezésen múlt, hogy női kézilabdázóink a 2008-as pekingi olimpia után ismét elődöntőbe jussanak. 15 másodperc volt hátra a Svédország elleni negyeddöntőből, amikor Vámos Petra góljával visszavettük a vezetést, de nem sikerült kihúzni a végéig, 59:55-nél Nina Koppang átlövésből kiegyenlített. A hosszabbításban már a svédek akarata érvényesült, így a mieink a legjobb nyolc között, hatodikként zárva búcsúztak a küzdelmektől.

Mindezt alig másfél évvel azután, hogy a 2022-es Európa-bajnokságon csak a 11. pozícióban végeztünk. A tavaly decemberi világbajnokságon sokáig reménytelennek tűnt az olimpiai selejtezőtornát jelentő helyek valamelyikének a megszerzése. Aztán az utolsó szalmaszálba kapaszkodva Horvátország ellen sikerült mínusz hatról a hajrában fordítani. Abban a 10-12 percben valami nagyon összeállt, a mieink végre meg tudtak nyerni egy ki-ki meccset, s a lendület kitartott áprilisig, amikor a debreceni ötkarikás selejtezőtornán mindhárom meccsét rég nem látott érettséggel nyerték meg.

Párizsban sikerült élni a kedvező sorsolással, Brazília ellen Simon Petra utolsó pillanatban szerzett góljával újabb ki-ki meccsen lett meg a győzelem, majd az Angola elleni váratlan döntetlen után az öt vereséggel záró Spanyolország sebezhetőségét is kihasználtuk. A negyeddöntőben a három északi topcsapat közül Svédországot kaptuk, amelyiknek a játéka sokkal jobban fekszik nekünk, mint Dániáé és Norvégiáé, de végül hosszabbításban 36–32-re alulmaradtunk.

„A női válogatott jelentős fejlődésen ment át, a férfiakhoz hasonlóan fantasztikusan küzdött minden meccsen, hozta azokat a sikereket, amelyek a negyeddöntőbe jutáshoz kellettek, a jó teljesítményhez pedig – miként a fiúknál is – hozzátettek mind a rutinosabb játékosok, mind a legfiatalabbak – összegezte a női válogatott olimpiai szereplését Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke a szervezet honlapján. – A svédek elleni negyeddöntő külön történet, nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült a végjáték, mert a rendes játékidőben szerintem önmagát múlta felül a csapat. Sok gratulációt kaptunk a helyszínen is, mindenki elismerte, hogy a torna legfiatalabb csapataként milyen kitűnő összképet sugárzott magáról a magyar válogatott, Klujber Katrin pedig – mindkét nem tornáját figyelembe véve – az egyetlen játékos volt az All Star-csapatokban, aki nem a legjobb négy közé jutott együttesből került ki.”

A 25 éves ferencvárosi jobbátlövő a 2022-es Eb után másodszor került be felnőtt-világeseményen az álomcsapatba, 38 góljánál pedig csak ketten voltak képesek többet dobni, a svéd Nathalie Hagman és a francia Tamara Horacek – kettővel több meccset játszva. Nem véletlenül élvezi a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir töretlen bizalmát a hat évvel ezelőtti debreceni junior-vb óta.

A sokszor emlegetett utánpótlás-világeseményen a mieink beállója ugyanúgy Füzi-Tóvizi Petra volt, aki ezen az olimpián szintet lépett mind támadásban, mind védekezésben. Ahogyan a játékosaink többségén, Golovinon is látszódnak a fejlődés jelei. Végre nem kísérletezett, hanem egyértelműen kijelölt egy alapcsapatot (Böde-Bíró – Győri-Lukács, Klujber, Vámos, Füzi-Tóvizi, Kuczora, Szöllősi-Schatzl), a kezdők pedig a meccsek nagy részében a pályán voltak. Talán a 19 éves Simon Petra kaphatott volna több percet a nem az élete legjobb tornájában teljesítő Vámos helyett, de a kapitánynak összességében sikerült kihoznia keretéből a maximumot.

A Los Angeles-i olimpiáig hátralévő négy évben a mieink tovább fejlődhetnek. A játékosokban megvan erre a szándék és az igény, ezt mutatja az is, hogy jó néhányan igazoltak külföldre mostanában. A mezőnyben is átalakulások várhatók, elég csak a Párizsban diadalmaskodó norvégok átlagéletkorára ránézni, vagy akár a középmezőny játékszínvonalának gyengülésére. A fentiek tükrében decemberben, a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon „meg lehet védeni” a most megszerzett előkelő hatodik helyet.