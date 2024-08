„Nagyon sajnáltam a fiúkat a kiesés után” – Chema Rodríguez az olimpiai szereplésről

„Nagyon sajnáltam a fiúkat a kiesés után, és persze a szurkolókat is. Visszanéztem a meccseinket, és az olimpia legnagyobb részében jó teljesítményt nyújtottunk, de több szerencse kellett volna. Argentína nem tudott pontot szerezni, így öt csapat pályázott a csoportunkban a továbbjutásra, és csak négy jutott tovább, sajnos mi voltunk ennek a listának a végén. Minden tornán rendkívül fontos az első meccs, most már jól látszik, hogy Egyiptom ellen az első félidőben hiányzott az olimpiai rutin, mert minden világversenyt nehéz elkezdeni, de ebből a szempontból az olimpia még speciálisabb, voltaképpen nem is modellezhető.

Annak az első félidőnek ittuk meg később a levét, miközben összességében jó teljesítményt nyújtottak a fiúk, főként védekezésben, azt gondolom, hogy az Eb-vel és az olimpiai selejtezővel összehasonlítva hátul most, Párizsban voltunk a legjobbak.

Gondolkoztam azon is, hogy a felkészülésben máshogy kellett volna-e valamit csinálnunk, de sokat és jól dolgoztak a fiúk, a szlovénok, a németek és a japánok elleni meccsek is jól szolgálták a célokat. Nagy bravúr lett volna a negyeddöntőbe jutás, és azért is sajnálom, hogy nem sikerült, mert esélyünk biztosan lett volna a négy közé kerülésre bármelyik riválissal szemben a másik csoportból. Beszéljünk akár a spanyolokról, a svédekről, a németekről vagy a szlovénokról – ezek a csapatok most, Párizsban nem emelkedtek ki a franciák, a norvégok és az egyiptomiak mezőnyéből, minden meccs szoros lehet, a szlovénok példája jól mutatta, hogy bármi sikerülhet egy olyan csapatnak is, amellyel mi rendszeresen szoros meccseket játszunk.

Az olimpia után a családommal pihentem, most pedig már szeptemberre koncentrálok, amikor extra napokat tölthetünk együtt a Magyarországon játszó játékosokkal, így biztos, hogy néhány új név, fiatal tehetség is ott lesz a csapattal.

Párizs után jó volt nézni az ifjúsági Európa-bajnokságot, láttam a bronzérmes csapat meccseit, ezúton is gratulálok nekik!

Lassan indulnak a bajnokságok, az európai kupák, mi pedig a szeptemberi összetartáson kívül már az október végi-november eleji Eb-selejtezők időszakát tervezzük, amikor a szlovákokkal és a finnekkel játszunk, majd utána a fókusz a vb-n lesz, hiszen az év elején Horvátországban szerepelünk újabb nagy tornán, nincs tehát megállás!”