Dobogós a Veszprém a kézilabda BL-erősorrendünkben

11–16. HELY

Egyedül az Eurofarm Peliszter lóg ki lefelé a mezőnyből, amelynek az otthonában pályára lépni azért nem leányálom. A Fredericia meglepetésre a GOG-t ütötte el a BL-től, a vezetőedző, Gudmundur Gudmundsson neve garancia a jó szereplésre. Zágrábban tavaly szintén jó kis csapat formálódott, nyolc-tízezres nézőszámával helye van ezen a porondon. Idén is a Sander Sagosen-féle Kolstad lehet a halálcsoport áldozata. A Dinamo Bucuresti Xavi Pascual és Luka Cindric nélkül ugyanúgy a kiesés elkerüléséért küzdhet, mint a fantasztikus tehetséggel megáldott Costa testvéreket (Francisco és Martim) is a soraiban tudó Sporting.

10. NANTES

A Montpellier-vel váltják egymást a legrangosabb európai kupában, a legutóbbi idényben még a PSG-t is megszorongatta a francia bajnokságban. A beálló Nicolas Tournat hazatért Kielcéből, Matej Gaber pedig helyet cserélt a Szegedre igazoló Jérémy Totóval.

9. OTP BANK-PICK SZEGED

A nyáron skandináv útra lépő Szeged a Michael Apelgren, Jonas Källman svéd edzőpárossal és hat új játékossal bizonyítaná, hogy a kilencedik helynél feljebb van a helye. Az első jelek biztatóak, a magyar csapat a Melsungent és a Kielcét legyőzve felkészülési tornát nyert.

8. ORLEN WISLA PLOCK

Legutóbb 2008-ban fordult elő, hogy egy idényen belül a bajnoki címet és a kupát is ellopta a rivális Kielce orra elől. Xavi Sabaté munkája beérett, amit a lengyel olajipari vállalat még nagyobb anyagi ráfordítással honorált, másképp egy Viktor Hallgrímsson szintű kapust biztosan nem tudott volna átigazolni. Fazekas Gergő mellett a visszatérő Szita Zoltán is újra a Plockban szórhatja a gólokat.

7. INDUSTRIA KIELCE

Andreas Wolff hazament a THW Kielbe, ami óriási veszteség Talant Dujsebajevnek. Eredetileg ezt az évadot Máthé Dominik már Kielcében kezdte volna el, azonban a lengyel klub honlapján semmi nyoma sincs annak, hogy a sérült jobbátlövő csatlakozott volna a kerethez.

6. PSG

Az olimpián óriásit játszó Jahja Omar hatalmas erősítés a párizsiaknak, az egyiptomi félelmetes átlövő párost alkothat Elohim Prandival együtt. Ha a mezőny egyik legjobb irányítóját, Luc Steinst jól „el tudják rejteni” védekezésben, akkor Andreas Palicka és Jannick Green bravúrjaival a négyes döntő sem elérhetetlen – Nikola Karabatic visszavonulása ide vagy oda.

5. FÜCHSE BERLIN

A világ legjobb kézilabdázójának, Ma­thias Gidselnek 25 évesen ez csupán a második BL-idénye lesz. Mondhatni, kikaparta magának a lehetőséget, mert 264 akciógóljával (!) elévülhetetlen érdemei voltak a Füchse Berlin Bundesliga-ezüstjében. A fővárosiak egy évtized után térhetnek vissza a BL-be.

4. AALBORG

Az előző kiírás BL-döntősében már nincs Mikkel Hansen, de a dánok legendája amúgy is már „csak” a hétméteresekre és az emberelőnyös játékhelyzetekre szállt be. Aleks Vlah, Thomas Arnoldsen és Mads Hoxer dinamikus triója megint megmutathatja erejét.

3. VESZPRÉM HC

Xavi Pascuallal végre megérkezett az utolsó láncszem a hőn áhított BL-trófeához? A Barcát korábban háromszor is a csúcsra vezető szakemberrel Luka Cindric is megjött irányítani, ami Nedim Remiliről veheti le a fölös terheket. Az már a hallei felkészülési tornán is látszott, hogy az elsöprő támadójáték megmaradt, a kérdés, hogy Pascual milyen B-tervet tud kidolgozni, amikor az ellenfelek kiismerik a sémát. Nagyjából ezen múlik a Veszprém BL-győzelme.

2. MAGDEBURG

Három éve járunk a csodájára annak a „heavy metal kézilabdának”, amit Bennet Wiegert meghonosított a Magdeburgnál. Gyakorlatilag képesek úgy végigjátszani egy teljes, 60 meccses idényt, hogy folyamatosan rohannak és győznek. Ha valaki megsérül, mindig van más, aki az árnyékból előlép és eldönti a meccseket.

1. BARCA

Minden posztra két – valamelyikre három – klasszis, a kispadon a nyugalmat sugárzó Antonio Carlos Ortega – tényleg ennyi lenne a siker receptje? Ha a Barcát figyeljük, akkor igen.