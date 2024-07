Helle Thomsen a CSM Bucuresti női kézilabdacsapatának új edzője

A legutóbb a francia Nantes-ot irányító Helle Thomsen két dán bajnoki címe mellett a svéd, majd a holland válogatottal volt a legsikeresebb, előbbivel Európa-bajnoki bronzérmet nyert, utóbbit három világversenyen is dobogóra vezette (Eb-n második és harmadik, vb-n harmadik hely).

A 2014 és 2019 között számos skandináv edzőt – Thomsen mellett a dán Mette Klit, Kim Rasmussen és Jakob Vestergaard, valamint a svéd Per Johansson, Magnus Johansson és Tomas Ryde is többnyire csak néhány hónapot dolgozott a klubnál – az elmúlt öt évben kitartott Adrian Vasile mellett, annak ellenére, hogy a román trénerrel egyszer sem jutott el a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a csapat. Márpedig a következő idényben a Ferencvárossal egy csoportban szereplő CSM-nél továbbra is a BL-győzelem a cél.