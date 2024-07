Golovin örül, hogy a válogatott mind a 17 játékosa, azaz a tartalékok is beköltözhetnek az olimpiai faluba

„Hadd kezdjem a legfrissebb, nagyon jó hírrel! Most tudtuk meg, hogy nemcsak tizennégy játékosunk lakhat bent az olimpiai faluban, hanem mind a tizenhét. Ez lelkileg is sokat jelent Szemerey Zsófinak, Pásztor Noéminek és Kácsor Grétának – fogalmazott blogbejegyzésében Golovin Vlagyimir, hozzátéve, hogy nem szereti a „tartalék” kifejezést, szerinte az érintett játékosok egyenrangú tagjai a keretnek. – Így, hogy ők is beköltözhetnek a faluba, a társaikhoz, már egyetlen pillanatra sem érezhetik magukat kívülállónak. Arról nem is beszélve, hogy a csapategység mellett komoly gyakorlati előnyökkel is jár ez a lehetőség, akár az utazások, akár az összetartások szempontjából., Úgyhogy nagy köszönet a Magyar Olimpiai Bizottságnak, amiért ezt is elintézte. Mindig, minden kérdésben érezzük a MOB támogatását, segítségét, de ez a mostani különösen jó hír.”

A kapitány elégedetten írt arról, hogy kedvező tapasztalatokat szereztek a szlovénok elleni, minapi felkészülési mérkőzésen, amelyet az olimpiai menetrendhez igazodva szokatlan időpontban, reggel kilenckor kezdtek.