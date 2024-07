Női kézilabda: reggeli felkészülési meccsen tíz góllal vertük a szlovénokat

A találkozó rendhagyó időpontban, reggel 9 órakor kezdődött, amivel a két olimpiai résztvevő már a párizsi időbeosztást is modellezte. Mint ismert, a mieinknek a brazilok és a hollandok elleni csoportmeccse is majd ilyen időpontban rajtol.

A mieink a Böde-Bíró – Győri-Lukács, Klujber, Vámos, Füzi-Tóvizi, Kuczora, Szöllősi-Schatzl kezdővel indították a meccset, nem lenne meglepő, ha az olimpián is ez lenne majd az alapfelállásunk. A magyar válogatott a meccs elejétől kezdve vezetett, a szünetben már hét találat volt az előnye, a meccs végén pedig 31–21-et mutatott az eredményjelző. A találkozón mindhárom kapusunk szerepet kapott, a mezőnyben a jobb oldalunk volt különösen eredményes, Győri-Lukács Viktória hat, Klujber Katrin öt góllal zárt.

„Elsősorban örülünk a győzelemnek. Másodsorban pedig annak, hogy láttuk az eredményét az elmúlt két hétben végzett munkának, visszajelzést kaptunk arról, hogy jó úton haladunk. Természetesen nem vagyunk csúcsformában, de nem is most kell abban lennünk. Minden játékosban van még plusz, ahogy a játékainkat is tudjuk még precízebben végrehajtani, de van még két hetünk erre, az a célunk, hogy az első olimpiai csoportmeccsre legyünk jó formában” – értékelt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az mksz.hu-nak.

A női válogatott szombaton Győrben játszik újabb edzőmérkőzést a szlovénokkal, július 19-én Stuttgartban pedig a házigazda németekkel találkozik. Az ötkarikás tornát július 25-én kezdi a házigazda és címvédő franciákkal szemben. Utána Brazília, Angola, Spanyolország és Hollandia lesz az ellenfél a csoportkörben, ahonnan az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe.

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG 21–31 (12–19)

Rogla, zárt kapu. Vezette: Cretnik, Kavalar (szlovénok)

SZLOVÉNIA: Dajic, Vojnovic (kapusok), A. Abina, E. Abina, Gros 6, Cernigoj, Klemencic, Lazovic 2, Ljepoja 3, Mavsar 2, Omoregie 4, Spreitzer, Stanko 1, Svetik, Varagic 3. Szövetségi kapitány: Dragan Adzsics

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró – Győri-Lukács 6, Klujber 5, Vámos 2, Füzi-Tóvizi, Kuczora 4, Szöllősi-Schatzl 1. Csere: Janurik, Szemerey (kapusok), Albek 3, Bordás 2, Debreczeni-Klivinyi, Kácsor 1, Márton 2, Papp N. 4, Pásztor, Simon 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Forrás: mksz.hu

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT PÁRIZSI OLIMPIÁRA UTAZÓ KERETE

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC – július 1-jétől Metz Handball, francia)*

Jobbszélső: GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), ALBEK Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC Schaeffler – július 1-jétől Metz Handball, francia), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác – kölcsönben, július 1-jétől FTC-Rail Cargo Hungaria), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC Schaeffler), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC – július 1-jétől Neptunes de Nantes, francia)*

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác – július 1-jétől Thüringer HC, német), KÁCSOR Gréta (DVSC Schaeffler – július 1-jétől CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud, román)*

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO – július 1-jétől Moyra-Budaörs)

* tartalékok

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Július 13., Győr

14.45: Magyarország–Szlovénia

Július 19., Németország, Stuttgart

19.45: Németország–Magyarország

A NŐI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI AZ OLIMPIÁN

Csoportmérkőzések (Párizs)

Július 25., 19.00: Magyarország–Franciaország

Július 28., 9.00: Magyarország–Brazília

Július 30., 16.00: Magyarország–Angola

Augusztus 1., 14.00: Magyarország–Spanyolország

Augusztus 3., 9.00: Magyarország–Hollandia

A csoportból az első négy folytathatja a negyeddöntőben.

Az olimpia további programja (Lille)

Augusztus 6.: negyeddöntők

Augusztus 8.: elődöntők

Augusztus 10.: bronzmérkőzés, döntő

Az olimpia csoportmérkőzéseit Párizsban, a negyeddöntőket, az elődöntőket és a helyosztókat Lille-ben játsszák.