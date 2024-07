Fazekas Gergő a családi örökséget vinné tovább

Nem ritka kézilabdában, hogy a sportág generációkon átívelő szenvedéllyé válik egy-egy családban. Minden idők egyik legnagyobb játékosa, Talant Dujsebajev jelenleg két fiának, Alexnek és Danielnek az edzője a lengyel Kielcében. Melvyn Richardson egy hónappal ezelőtt a BL négyes döntőjének legértékesebb kézilabdázója lett, édesapja, Jackson a kilencvenes évek egyik leglátványosabban játszó sztárja volt.

Magyarországnak is megvannak a kézilabdás dinasztiái. A 214-szeres válogatott Szilágyi István egyik fia, Viktor a THW Kiel sportigazgatója, másik fia, Zoltán pedig néhány napja vezette vb-ezüstéremre a női juniorválogatottat, emellett ő a DVSC vezetőedzője. Aki látta a szélsőként legendává váló Iváncsik Mihály varázslatos megoldásait, biztosan nem felejti, nem véletlen, hogy Gergő és Tamás is szélsőként vált válogatott játékossá. Hasonló párhuzam nem vonható a kapus Fazekas Nándor és fia, az irányítóként kiteljesedő Gergő között, de ő is szépen halad afelé, hogy egy évtized múlva a magyar kézilabda legnagyobb alakjai között köszöntsük.

„Édesapám két olimpián járt, ő is azt mondta nekem, hogy az olimpiát nem lehet összehasonlítani semmi mással – mondta Fazekas Gergő a Nemzeti Sportnak, akinek édesapja 2004-ben és 2012-ben állhatott a nemzeti csapat kapujában. – Olyan emberekkel tudsz találkozni az olimpiai faluban, akikkel a hétköznapi életben nem sűrűn. Imádom a teniszt. Remélem, néhány teniszezővel össze fogok futni a faluban. Apa 2012-ben az amerikai kosarasokkal találkozott, de ők most lehet, hogy nem ott lesznek, ahol mi. Magyarországon is rengetegen követi az eseményeket, sokan fognak szurkolni nekünk, értük is küzdünk, bízom benne, hogy meglesz az eredménye.”

A 20 éves irányító önbizalommal telve jöhetett haza négy héttel ezelőtt Lengyelországból, hiszen csapatával, a Wisla Plockkal 2011 után sikerült letaszítaniuk a hazai trónról a Kielcét. Az elmúlt hetekben igyekezett rápihenni az olimpiai felkészülésre, amit a válogatott a felcsúti edzőtáborban végez. Az egyéni edzéstervet, amit az erőnléti edző Tord Ellingsen adott ki a „pihenősebb” hetekre, becsülettel elvégezte, s ez az első teszteken rögtön megmutatkozott.

Minden egyes tesztnek nagy jelentősége van, hiszen a közvetlen felkészülést elkezdő húsz játékosból csak 14-en kerülhetnek be az olimpiai keretbe, hárman pedig tartalékként mehetnek Párizsba. Vagyis három kézilabdázónak nemsokára véget ér az olimpiai álom. „Sok múlik a felkészülési meccseken és az edzéseken. Minden játékos azért hajt, hogy benne legyen a tizennégyes vagy tizenhetes keretben, de a szövetségi kapitány dönti el, kikre lesz szüksége” – mondta Fazekas, akinek a győztes mentalitása a kitűzött céljaiban is megmutatkozik.

„Az én mentalitásom az, hogy minden meccset szeretnék megnyerni. Ha tényleg így alakul, aranyérem lesz a vége. Tudom, nem mi vagyunk a favoritok, viszont mindent bele fogunk adni, megvan a kellő önbizalma a csapatnak, és egy olimpián bármi megtörténhet. A sportág csúcsa az olimpia, mindenki ott szeretné igazán megmutatni magát és a legjobb eredményt elérni. Itt minden meccsen meg kell halnod a pályán, hogy győzelemmel gyere le. Nüanszok fognak dönteni, egy védés, egy gól, egy labdaszerzés sorsdöntő lehet, remélem, ezek a mi javunkra fognak kedvezni. Nagyon izgatott vagyok, de nem vagyok izgulós típus, és nem is szeretném túlgondolni. Lépésről lépésre haladok, meglátjuk, ez elég lesz-e ahhoz, hogy valóra váljon az álmom.”

A PÁRIZSI PROGRAM

Csoportmérkőzések, Párizs. Július 27.: MAGYARORSZÁG–Egyiptom, 11. Július 29.: – Argentína, 21. Július 31.: –Norvégia, 9. Augusztus 2.: –Dánia, 9. Augusztus 4.: –Franciaország, 16.

Helyosztók, Lille. Augusztus 7.: negyeddöntő. Augusztus 9.: elődöntő. Augusztus 11.: a 3. helyért, döntő

FELKÉSZÜLÉSI ÉS OLIMPIAI MÉRKŐZÉSEK

Július 13., Győr: –Szlovénia, 17. Július 19., Stuttgart: –Németország, 17.15. Július 20., Stuttgart: –Japán, 15