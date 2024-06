Színjeles érettségivel hangolt az olimpiára Simon Petra

Jó tanuló, jó sportoló – a női kézilabda-válogatott fiatal játékosára, Simon Petrára ez tökéletesen igaz. A nemzeti csapat 19 éves tehetsége májusban az írásbeli érettségi vizsgák után az FTC-Rail Cargo Hungáriával megnyerte a hazai bajnokságot, majd az érettségi szóbeli részére koncentrálhatott.

„Minden jól sikerült, nagyjából úgy ment, ahogyan elvártam magamtól. Öt tantárgyam volt, mindegyikből ötös lettem. Elégedett és boldog vagyok, hogy lekerült rólam ez a teher – mondta az élete első olimpiájára készülő Simon Petra. – Tervben van a továbbtanulás is, az ELTE jogi karára jelentkeztem, meglátjuk, elég lesz-e hozzá a pontszámom, a ponthatárokat az olimpia alatt fogják kihirdetni.”

A válogatott játékosai a klubidény után egy hét szünetet kaptak, amit az irányító Olaszországban töltött. Ezután az egyéni felkészülési programon volt a hangsúly, amit csapattársaihoz hasonlóan ő is keményen végigcsinált – ezt mutatták a hétfői tesztek eredményei is, melyek közül a híres-neves „yo-yo teszten” rekordot ért el, ezzel dobogós lett. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy automatikusan tagja lesz a 17 fős párizsi utazó keretnek, de azért a formáját figyelve mégis bizakodhat.

„Nagyon sok tényezőtől függ, hogy bekerülök-e az olimpiai keretbe. Mindent meg fogok tenni érte, száz százalékot fogok beleadni, meglátjuk, ez elég-e. A csoportból való továbbjutásunk elvárható, jó a sorsolásunk is hozzá. Én egyébként is mindig inkább optimistán állok a dolgokhoz, mint realistán, szeretek nagyot álmodni, remélem, hogy a négy közé jutás is benne lehet, de ezt nyilván nem szabad elvárásként megfogalmazni” – bizakodott Simon Petra.

A válogatott játékosai már Telkiben, az edzőtáborban közösen szurkolták végig a drámai körülmények között 1–0-ra megnyert magyar–skót labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzést. „A magyar győzelem mindannyiunknak nagy örömöt szerzett, nagy élmény volt együtt szurkolni a lányokkal. Nagyon izgultunk a tévé előtt, sikerül-e a srácoknak megszerezni a győztes gólt, hatalmas volt az öröm, amikor belőtték.”

Az olimpiai felkészülés részeként a magyar női kézilabda-válogatott július 13-án Győrben Szlovéniát fogadja, majd hat nappal később Stuttgartba utazik, hogy összecsapjon Németországgal. A keretszűkítésre alig két héten belül sor kerül, így ezeken a találkozókon már három játékossal kevesebbre számíthat Golovin Vlagyimir.